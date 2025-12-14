養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道

鯖魚。(圖／123RF)

近年營養學家一再強調，充足的蛋白質攝取對身體、尤其是肌肉生成的重要性。但是每個人對營養需求並不相同，例如女性、老年人或有心臟病 家族史的人，可能有不同的健康目標，因此蛋白質攝取量與類型都有差異。以下是美國註冊營養師推薦的各種蛋白質組合。

堅果。(圖／123RF)

「研究顯示，攝取更多植物性蛋白質，有助減少心血管疾病風險，並調節血糖。」營養師、糖尿病專家Toby Smithson說，豆類和扁豆是低脂食物、不含飽和脂肪且富含膳食纖維，高纖食物能減緩碳水化合物的吸收，讓血糖維持穩定。

堅果和花生的碳水化合物含量低，纖維豐富，提供有利心臟健康的脂肪，能增加飽足感和胰島素敏感性。堅果還含有益於糖尿病管理的維生素和礦物質，如具有抗發炎特性的鎂和抗氧化劑。

●優格、扁豆：維持腸道健康

蛋白質對於腸道健康也很重要，因為腸道內壁細胞的組成來自蛋白質。研究顯示，每周至少吃兩杯優格的人，有益於腸道屏障功能。專門研究腸道健康的營養師Megan Hilbert說，優格也是雙歧桿菌和乳酸菌等益生菌的絕佳來源，有助於改善消化系統，並維持腸道細菌的平衡。

●鯖魚、天貝：有助對抗發炎

鯖魚富含Omega-3，是最佳抗發炎食物之一。豐富的EPA和DHA脂肪酸，除了可減少發炎，還能降低心臟病風險和防止認知功能下降。

天貝是印尼傳統食材，由黃豆發酵製成，含有豐富的益生元，有助對抗腸道發炎，也是餵養腸道益菌的最佳食物。天貝也是抗氧化劑的重要來源，能預防和修復體內損傷。

●鮭魚、黑豆：有益女性生殖系統健康

眾所周知，鮭魚除了富含Omega-3，也是維生素D的良好來源。紐約女性健康營養師Claire Rifkin表示，女性停經後，因荷爾蒙變化，骨質疏鬆症風險增加，建議停經後女性每天攝取500-800IU的維生素D，維持骨骼健康。

黑豆是葉酸的極佳來源，葉酸對懷孕期間的DNA合成尤其重要，每天至少600微克的葉酸，能預防發育中的胎兒神經缺陷。

●茅屋起司、雞胸肉：有利減肥

充足的蛋白質攝取，已被證實有利於減重 。一方面在吃蛋白質時，身體會有更高的產熱效應（thermogenic effect），會稍微提高新陳代謝；另一方面，即使熱量攝取不足，高蛋白飲食也可以防止肌肉流失。

營養師Lacy Puttuck指出，茅屋起司（cottage cheese）含有一種被稱為「酪蛋白」的主要蛋白質，此類型的蛋白質可延緩消化速度，增加長時間的飽足感。茅屋起司也是一種乳製品，研究發現，相較於乳製品攝取較少的人，增加乳製品攝取、搭配減少總熱量攝取的人，在減重和減脂有更好的成效。