三十多年前來到美國，離家萬里，語言不通，孤獨與思鄉的愁緒像野草般瘋長，剪不斷，理還亂。先生帶我去中國學生聯誼會，因為比較靦腆，不太敢與陌生人交流，看到沙發旁邊有一堆報紙，就坐在那裡翻報紙看。

那是與「世界日報 」初次相遇，其不同於大陸報紙的排版和內容，讓我感到新鮮又有趣，國際國內、科技健康、社區廣告、讀者投稿……琳瑯滿目。那熟悉的方塊字，如同悠遠綿長的音符，瞬間撫慰了我的思鄉之情，治癒了初來乍到的孤獨與迷茫。從此，每周都去聯誼會看報。我一直都沒有意識到那是繁體字，也從來沒有學過繁體字，可它就像是一個久違的老朋友，自然而然與我親切交流，毫無障礙，那是鑲嵌在幾千年的基因之中嗎？

後來，父親退休飄洋過海來美探視，他是一個喜歡讀書看報的人，為了排遣他初到異鄉的寂寞與無聊，我與聯誼會的同學商量，將他們要丟棄的舊報紙帶回家給父親翻閱，雖是舊聞，但對於蟄居在家的父親來說，卻是一扇觀察外部世界的窗口。熟悉的文字，相同的文化，幫他度過身居異鄉為異客的日子。

工作後，發現在我工作的街角，一個義大利 人開的便利店居然賣世界日報，從此，那裡變成了我新的「精神補給站」，每天上班，我都會雷打不動地買上一份世界日報，午飯時間會大致瀏覽一下，晚飯後的時光，便是專屬於我的閱報時間，女兒們也早已知曉，在此時是絕不能打擾我的。

在沒互聯網的時代，世界日報的廣告欄目也為眾多遊子提供了有用及時的幫助。有一次在一個朋友家裡派對，我正在與一個房屋中介W聊天，主人過來問我：「你知道我怎麼與她相識的嗎？」我說：「你這麼問我，想必你們的相識一定有故事，講來聽聽。」

她說：「當年我先生博士畢業，得到佛州 一個很好的工作，我們想在搬家前先把房子租好，但當時我剛生完小孩，先生還有一些後續工作必須完成，實在分身乏術，就在世界日報上找房產中介的廣告。W的廣告是很小的一塊，但看到她的照片，覺得可以信任，就打電話給她，請她幫我們租一個房。僅憑著幾個電話，我們就貿然地拖家帶口，駕車長驅，從東北部到東南部，搬進房屋狀況良好、價格合理的出租屋，自此與W成為朋友。」沒想到一份報紙竟然成為空中橋梁，讓兩個千里之外的陌生人以此為介，相識相交，世界日報厥功至偉。

真正讓我與世界日報建立起更深層聯繫的，是那份被接受、被認可的肯定。小女兒第一次掉牙，過程很有趣，我嘗試寫下向世界日報「家園」版投稿，沒想到竟被採納刊登，那份巨大的鼓勵溫暖了我，也激勵著我。自此之後，我便開始不時地向世界日報投稿，世界日報也以它一貫的寬容和大度接納著我。我心懷無比的感恩，感謝世界日報慷慨地給予我這個寶貴的機會和平台。它不僅讓我從中了解大國小事，也得以與無數讀者交流思想、分享感悟，更讓我能夠將自己所經歷的、所思索的人生點滴，化為文字，留下了清晰而溫暖的印記。

三十年歲月流轉，世界日報早已超越了一份簡單的報紙，它是我海外生活的心靈故鄉，是我記錄人生、實現文字夢想的載道，更是一名相伴始終、潤物無聲的老朋友。這份深厚的友誼，會伴我永遠。