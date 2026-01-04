紙上的家鄉，心中的世界

每當收到印有「世界日報台灣辦事處」的鵝黃色牛皮紙袋，內附薄薄稿紙，皆令我深受感動。那不僅是寫作所需，更象徵對文字的尊重與彼此的信任。雖然現今已不再使用這些稿紙，但其所承載的情誼與回憶，至今仍被我妥善珍藏。(作者提供)

「世界日報 」於北美創刊兩年後的一九七八年，我與外子分別來美讀研究所，他在印第安納州，我在南卡羅來納州 。當年孤身一人在異域求學，課業如山，夜深人靜時，鄉愁卻如潮水般湧上心頭。

某日，在學長家中偶然瞥見一份世界日報，我竟不自覺地歡呼。那熟悉的繁體文字、溫潤親切的文筆，瞬間讓我眼眶泛熱，彷彿聞到家鄉的飯香，輕柔而真切地撫慰了我對母語與文化的深切思念。自此，它成了我每日渴求的精神良藥，也為漂泊的心靈安解鄉愁。

一九七九年夏天，外子來到南卡與我重聚，並為學費奔波同赴紐約打工。那時，一份零售價二十五分錢的世界日報，對囊中羞澀的留學生而言，也屬奢侈，卻也是我每日最殷切盼望的享受。我總愛在副刊版面流連，細細品讀字裡行間的人情故事、異鄉生活的甘苦，以及文化差異中淬鍊出的生存智慧，還有那一道道承載鄉愁的家鄉食譜，讓我於閱讀之間，獲得深深的共鳴與啟發。

終於，我提筆投稿，分享自己身在異鄉的心聲，未料文章竟獲刊登，那一刻的驚喜與感動，仍鮮明如昨。返校前，我從微薄的工資中忍痛撥出七十五美元，訂下一年的世界日報。也正是那一年，悄然開啟了我與世界日報長達近半世紀、溫暖而深刻的情緣。

那是久遠卻清晰的投稿年代，稿件必須以航空郵件寄出，在這裡買到的稿紙既厚重又昂貴，每一次落筆與寄出都伴隨著珍惜與期待。後來文章陸續刊登，不僅收到了編輯溫暖而誠摯的鼓勵信，更令我意外的是，主編竟不時郵寄來一疊疊薄而輕盈的稿紙。那份受寵若驚、被照拂的心意，穿越千里而來，讓我至今仍深深感動，依舊珍藏著它們 （見圖）。

我和外子一同完成碩士學位後，飛往北加州矽谷就業。儘管在職場與家庭之間奔波忙碌，我仍在艱難的生活縫隙中筆耕不輟，讓文字與生活一同成長，一篇篇作品陸續刊登於家園、副刊、上下古今、兒童版與世界周刊，為這段時光留下永不磨滅的足跡。

其中一篇文章「永遠的家園」，寫下身為三個年幼女兒母親的我，在現實與責任的重壓下，為了讓家庭擁有更穩定的未來，毅然選擇再攻讀嚴苛的護理系學位。那是一段在課業、照顧與疲憊之間反覆拉扯的歲月，卻也因堅持而抵達出口，最終順利進入Kaiser醫院病房工作。這篇記錄生命韌性的作品，榮獲世界日報創刊二十周年徵文獎。

此後，也曾多次於世界日報在地舉辦的母親節與中秋節園遊會中獲徵文獎，並抽中豐盛禮品，有一年幸運獲得僅次於華航機票頭獎的第二大獎。那時又因天天讀財經版的股票分析，懷著幾分膽識與幾分幸運，低價買進幾檔績優初始股獲利。這都要感謝世界日報連續帶給我的鴻福運勢。

二○一五年，一篇拙作「追憶百歲人瑞外曾祖母」被評選獲「世界日報忠實讀友獎」，因此我與外子受邀飛往紐約總社參加創刊四十周年慶典茶會。報社不僅周到安排往返旅程與住宿費用，並致贈獎金及精緻實用的紀念品，讓我們滿載而歸，感念終身。

那是我們第一次走進那樣的殿堂，會場賓客雲集，許多熟悉又仰慕的名人就在眼前，如：趙小蘭、李昌鈺博士，還有來自各地的華人 社區領袖。在人聲交錯、笑語盈盈的那一刻，我深切體會到，世界日報不僅僅是海外華人的精神食糧，更是一座跨越世代、凝聚人心、連結華人社群的文化家園。

歲月如梭，轉眼間近五十年來，世界日報以真誠的文字連結了家鄉與世界，不僅開啟了我在異鄉求生存、尋心靈支撐的一扇窗，也像一盞燈，照亮異鄉的路途，讓我在紙上延伸出自己的天地，成為我前行的力量。從留學生到職場女性，從母親到外婆，成為持續在南灣兩所中文學校執教四十年的華文教師，它像一面鏡子，映照我的成長，見證了我生命的每一個階段，豐富了我的人生。

世界日報是我紙上的家鄉，也是心中的世界。特撰此文為世界日報創刊五十周年誌慶。