二○○六年，我初抵美國新澤西，落腳於與紐約曼哈頓 僅一河之隔的小城維霍肯（Weehawken）。那一年，我參與了美國的「大姐姐計畫」，寄宿於一個當地家庭擔任保母，並利用閒暇時間選修社區學院或大學課程，修讀六個學分。

住處與曼哈頓隔哈德遜河相望，乘車僅需十五分鐘，經過林肯隧道就可抵達曼哈頓四十二街。幾乎每個星期日，我和友人都會前往曼哈頓——那座彷彿世界中心的不夜城，在流光溢彩之間探索新奇。午間，我總習慣走到唐人街，以熟悉的中菜和馬來西亞餐撫慰腸胃，卻始終覺得心靈某處依然空蕩。

那時我也試著閱讀英文報章「紐約時報」與英文版「讀者文摘」，卻總覺悵然若失，尤其懷念中文報紙副刊中那些如飯後甜點般輕盈卻有味的篇幅。直到偶然之間，我在曼哈頓唐人街報攤發現了「世界日報 」，星期日還隨報附送「世界周刊」，彷彿他鄉遇故知。世界日報慰藉了我對方塊字的思念，而世界周刊則如一名溫煦的嚮導，引我走入文學與思想的園林，成為異鄉生活中一份安定的力量。

從此，每逢星期日與友人在唐人街用餐後，我總不忘帶上一份世界日報。從白日漫遊至夜幕低垂，最後一站總是與幾名友人在時報廣場第四十二街的咖啡 店相聚，我們吃著甜點，輪流翻讀世界周刊，在言語與靜默之間，結束一日的徬徨。

我至今仍清晰記得其中一篇關於鳥窠禪師的公案（此篇文字取自佛光山星雲大師著作）：

有一天，大文豪白居易去拜訪鳥窠道林禪師，他看見禪師端坐在鵲巢邊，於是說：「禪師住在樹上，太危險了。」禪師回答說：「太守，你的處境才非常危險。」

白居易聽了不以為然地說：「下官是當朝重要官員，有什麼危險呢？」 禪師說：「薪火相交，縱性不停，怎能說不危險呢？」意思是說官場浮沉，勾心鬥角，危險就在眼前。白居易似乎有些領悟，轉個話題又問道：「如何是佛法大意？」

禪師回答道：「諸惡莫作，眾善奉行。」白居易聽了，以為禪師會開示自己深奧的道理，原來是如此平常的話，感到很失望地說：「這是三歲孩兒也知道的道理呀。」 禪師說：「三歲孩兒雖道得，八十老翁行不得。」

那時二十來歲的我，讀來只覺機鋒靈動，理趣盎然，內容對話令人省思。

轉眼間已是二○二五年，如今的我早已剃度出家，在將近二十年後的因緣引領下重回美國，於北卡佛光山道場服務。近日協助寺院在世界日報刊登「人間福報」廣告之時，竟再度與那熟悉的副刊版面重逢——角落依舊有星雲大師的短文，如智慧清泉，持續潤澤無數心靈。

因緣之不可思議，令人動容：昔日那個在曼哈頓咖啡館藉報刊尋找慰藉的迷惘少女，怎會想到，近二十年後，自己竟成為推動這片精神園地的一分子，這何嘗不是一場深具意義的回饋？

感謝世界日報，在那些年的異國歲月中，成為我不可或缺的精神資糧；也感謝這份不可思議的緣，讓我如今能以另一種方式，繼續將平靜與溫暖，傳遞給更多漂泊的心靈。