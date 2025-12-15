相遇移民路 轉眼四十年

作者投稿記載第一代移民心路歷程。（作者提供）

就像不少早年來美的大陸自費留學生，我是從找工的分類廣告開始認識「世界日報 」的。我一九八六年來美國，母親大學同學出手資助了我五千美元，這些錢繳完房租和押金後，就不夠第一學期學費了，所以賺錢成了我抵美後的第一要務。

當時華人 找工主要是看中文報紙分類廣告，大紐約地區中文報紙分類廣告各有千秋，有的專注華人衣廠招工，有的集中刊登地產廣告，唯獨世界日報分類廣告幾乎包羅萬象，應有盡有。我很快就透過世界日報的分類廣告找到了中餐館送外賣工作，賺到了人生的第一筆美金，及時繳上了學費。

找到在曼哈頓騎單車穿梭大街小巷送外賣工作後，我對世界日報的分類廣告仍有極大興趣，因為那上面廣告量大類全，常有許多潛在的、也許比送外賣更好的工作機會。此後幾年，我在紐約一邊上學一邊打工賺學費生活費，全靠世界日報分類廣告上的信息。至今我們家中要修水管、換暖爐等，還是習慣翻閱世界日報的分類廣告。

漸漸地，我對分類廣告的興趣轉到了世界日報上新聞和副刊等其他文章，特別喜歡看報導在美華人生活的內容。我來美國前在大陸做記者，新聞本科畢業後來美念大眾傳播碩士，自然有時也很想為世界日報寫些什麼，只是礙於我畢業後已進入了紐約另一家中文報紙工作，不方便越過自己工作的報紙在世界日報上寫文章。

我一九九○年畢業時，未曾聽過有大陸來的留學生進世界日報工作。記得當時台灣駐紐約經貿處聯絡媒體的一個朋友告訴我，如果中國大陸來的留學生進了世界日報工作，就是兩岸關係一大突破。

他那話說了沒幾年，就真有一名大陸來的留學生進了世界日報採訪部做記者，此後一發不可收拾，陸續有多名大陸來的年輕人進入世界日報工作，做記者甚至編輯，我的幾名前同事先後都去了世界日報。

我在那時已轉到當時來美創刊的「明報」工作，擔任副總編／總編職務，更不能逾越在世界日報上撰文了。但那時的世界日報卻是我每日必看的報紙，我把看同行的新聞報導當作是工作，而把看副刊等生活方面的內容看作是愛好，十分喜歡那些貼近生活的文章。

一晃又是多年過去了，期間我又到紐約另一家中文日報做了十三年，還是擔任總編輯，還是不能在世界日報上投稿寫文章。

終於，我在二○一七年退休了，不再有所顧慮。那年我和太太錢婷一年中接連為「世界周刊」寫了多篇長文，描述了我們在美國養育三個孩子的快樂過程，買法拍屋周末自己動手裝修，以及我們那些出租屋的故事。

此後幾年，我們夫婦在世界周刊上發表了十多篇生活類長文，談我們如何做民宿、養寵物、為父母整理遺物等多方面生活體驗，記下了移民 生活中的精采點滴。

寫文章向世界日報投稿，使我們有機會得以回顧總結移民來美艱辛而快樂的生活經歷，經孩子們提醒，我們將這些記錄家庭生活的文章轉譯成英文，配以圖片，打印成書本形式保留下來，寄望後代能藉此了解我們家族來美扎根第一代移民真實的心路歷程，這恐怕是一份留給子孫後代最好的禮物。

世界日報將在二○二六年迎來創刊五十周年，我們移民來美國也踏進第四十年，期間我們看著紐約華人聚集區與時俱進，歷經滄海桑田。

記得世界日報曾連續多年出版華人工商電話簿(即黃頁)，如果我們找出幾十年前的電話簿，映襯對照近年或當今的華埠店家名錄，便可看到紐約三大唐人街今非昔比，遠非我們當年來美時的模樣；不少當時流行的華埠商店如錄影帶出租店等，如今早已作故杳無蹤影，然而時移世變，華埠又開出許多新穎的商家。我們這些來美多年的移民，想來對這些變遷有許多深深的感觸。

來美國四十年，世界日報是移民路上陪伴我們時間最長的中文報紙。