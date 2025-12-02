張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

一九七八年初到紐約Walker Street世界日報 打工， 擔任翻譯，馬克任先生是社長。當時的編譯還有蘇起（國安會前祕書長）、沈依婷、劉宗周、陳一新。馬先生要求非常嚴格，一天要翻譯七到八千字，每小時鐘點費不到三美元。當時巷子裡面的小店一杯咖啡只要零點三九元，但奇難喝無比。

陳振富（回台之後在錄影帶工會當總幹事）負責接收UPI的照片，傳輸速度非常慢，也不是很清楚。後來我介紹黃肇松的夫人詩暖去工作。

劉宗周的字非常潦草，一張稿紙從頭到尾，所有的字都是連在一起的。他略通日文，所有有關日本人的名字通通由他來翻譯。

世界日報的社論幾乎由馬社長一個人包辦，偶爾也會請新聞局駐紐約主任江德成撰稿。

我也介紹過台大 政治系周性初去工作，他在台大是風雲人物，長得帥，聲音好聽又會唱歌，文章也寫得很好，後來改做房地產。

我調到波士頓 之後，也介紹同班同學張炳文去當翻譯。他非常有學問，古書讀了很多，文字非常優美，可惜命運多舛，他在政大政治研究所博士讀了七年，但在口試的時候被當掉。

過去我也曾介紹他到台視新聞部當編譯，剛去的時候他把外電的翻譯都變成文言文，而且押韻。他對紫微斗數等有深入的研究，在政大研究所時，大家就會找他算命。在台視時，他受到副總經理李蔚榮的賞識，每天早上上班第一件事情不是去翻譯，而是去李副總辦公室跟他談談今天的運勢如何。

在波士頓的時候，有一天他來找我，吃完飯之後，他掐指一算幾點幾分要離開是最好的時機，就走了。我當時約了一些留學生吃飯，他幫大家看一下相，看到了外交部的酆邰就說：「你是武人，為什麼會在外交部工作？」酆兄表示他是警官學校畢業的。他接著說：「兩個禮拜之內，你會接到一封改變你人生的一封信。」果不其然真的來了這麼一封信，要他回台擔任行政院交際科的科長。