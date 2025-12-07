我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

理財百科／黃金年報酬率近50% 恐收意外稅單

編譯尤寶琪
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元，2025年初至今的回報率仍接近50%，你賺得錢要繳所得稅，將會比你想的更多。(路透)
2025年黃金將會十分賺錢，但你賺的錢要繳所得稅，將會比你想得更多。

黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價隨後略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。

以實體黃金為支撐的交易所交易基金(ETF)，像是SPDR黃金(SPDR Gold Shares)、安碩黃金信託(iShares Gold Trust)和abrdn實體黃金ETF(abrdn Physical Gold Shares)等，漲幅皆與黃金價格漲幅相近。

相較之下，截至11月14日收盤的美國史坦普500指數(S&P 500)，在2025年的漲幅約為15%。

根據「世界黃金協會」(World Gold Council)數據，在2025年黃金價格有望迎來強勁上漲之前，黃金在過去一年中，就已經取得了自2010年以來最佳的年度表現，漲幅約為26%。

但據稅務專家表示，實體黃金和追蹤黃金之基金的投資收益與股票和債券等傳統資產的收益，其徵稅方式不同。

這代表，投資者可能需要為黃金收益，繳納比股票和債券等資產更高的聯邦稅率，尤其是高收入者；所以，黃金投資者很可能會收到一份意想不到的稅單。

「我見過不少這樣的失誤，尤其是在今年黃金價格飆升的情況下，」Moisand Fitzgerald Tamayo註冊理財規畫師盧卡斯(Tommy Lucas)指出。

非所有黃金ETF稅收政策都相同

投資收益，也就是所謂的資本利得的「長期」稅率相對於投資者可能需要繳納的工資，和其他收入的邊際所得稅率而言更為優惠。

例如，聯邦長期資本利得的最高稅率為20%，低於最高邊際所得稅率的37%。

長期資本利得稅率適用於投資人持有資產超過一年的情況。

然而，實體黃金和以實體黃金為支撐的基金，在稅務上則是被視為收藏品，而收藏品的長期資本利得稅率最高可達28%。

盧卡斯指出：「即使它們被封裝在ETF中，也無法規避這個收藏品的稅率。」這同樣適用於其他像是白銀等貴金屬。

密蘇里州聖路易(St. Louis)註冊會計師與理財規畫師萊文(Jeffrey Levine)表示，持有黃金期貨合約而非實體黃金的基金，則適用於不同的稅收結構，其聯邦最高稅率為26.8%。

萊文指出，無論是收藏品還是期貨，高收入投資者在長期收益方面，都需要繳納比股票等傳統資產更高的稅率。

金價 債券 密蘇里州

