料理功夫/水煮炒泰國綠圓茄

現在農業改良關係，既定印象的茄子如今出現千奇百怪的品種。我對紫色茄子以外的茄子也很感興趣，吃過日本 紫色圓形胖茄子後，最近市場居然出現綠色的泰國 綠圓茄，乍看之下以為是綠色番茄。一顆顆的，快看不出是什麼蔬菜？如果不是老闆說出來，真不知道就是茄子類，嘗鮮與衝鋒先隊的精神，好奇外加手作實驗魂又上身了，於是買回家製作。

茄子通常是孩子最不喜歡接觸的蔬菜之一，所以大部分孩子都興趣缺缺，避而遠之。但我小時候就很喜歡茄子的味道，綿密的肉質加上獨特氣味，無論哪種料理，都有其獨特魅力。

父親家鄉東北，茄子也是家常小菜，到了無茄子不歡的地步，其中有一道「地三鮮」就是道名菜。之後查資料才明白茄科種類真不少，甚至還有白色、黃色的茄子呀！真的是五花八門。泰國綠圓茄子，英文：Thai eggplants；通常在綠咖哩雞料理中，一定都會加上它。大家跟著我來做簡單的泰國綠圓茄吧！

材料：

綠圓茄300克、適量的青蔥、蒜頭、鹽巴、醬油、橄欖油、清水。

作法：

1.把綠圓茄洗乾淨對半切。

2.青蔥洗乾淨切段，蒜頭去皮備用。

3.平底鍋冷鍋冷油，放入切半的綠圓茄。

4.鍋熱翻炒幾下，加入青蔥段，再倒入清水燜煮約15分鐘。

5.撒上鹽巴，加入些許醬油，蓋鍋燜2分鐘，即可起鍋。

PS：茄子比較吸油，所以可以多加些油，口感會更好，調味請依個人口味調整。

