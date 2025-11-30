城鎮傳真／秋遊亞斯本 沉醉白楊木

金黃色白楊木樹林陪襯著雄偉的馬龍雙子峰下顯得如詩如畫。(作者提供)

秋高氣爽的時刻，受歡迎的戶外活動包括參觀南瓜農場、採蘋果或是健行觀賞美麗的秋葉等。若要觀賞美麗的秋景，科羅拉多州 的亞斯本(Aspen)是北美地區欣賞秋葉的最佳景點之一。由於亞斯本的海拔將近8000呎，所以探訪亞斯本秋景的最佳時機是在每年的9月底至10月初。

我們在10月初揮別滿是紅岩、紅土的猶他州國家公園之後，開車進入科羅拉多州，沿途景色驟變，公路的兩側山上開始有綠色植物，沿著公路繼續前進看到秋季樹林開始展開變妝的風貌，在10月6日抵達亞斯本。

坐落國家公園 四季皆美

亞斯本位於科羅拉多州的中部，四周有雄偉的洛磯山脈，是坐落在群山環繞的白水國家森林區(White Water National Forest)裡的一個小鎮。白水國家森林區占地200.3萬英畝，是美國境內遊客造訪最多的森林區之一。

亞斯本的人口只有6000多人，但是以著名的滑雪聖地、及富有歷史和文化底蘊的度假環境而聞名。這裡擁有四座世界級的滑雪場、精緻的購物區、高級的餐飲環境，更是文化藝術匯集處，正因為如此，亞斯本一年四季都吸引著眾多遊客前往。

白水國家森林區是美國境內遊客造訪最多的森林區之一。(作者提供)

遊客在這裡夏季可以泛舟、划船、騎越野車、乘坐熱氣球、健行等，冬季則可以從事任何與滑雪相關的活動。亞斯本的平均的房價 在150萬元左右，由於高昂的房價，所以當地的物價指數也非常高。

金黃樹林 襯馬龍 雙子峰

亞斯本地區最著名的景點就是馬龍雙子峰(Maroon Bells)。因為景區的停車場不大，不容易停車，所以我們事先在網路上購買接駁車車票前往馬龍雙子峰風景區，車程大約15分鐘。下了接駁車後就看到風景區的地圖，旁邊有義工服務人員回答我們對景區的任何問題。

馬龍雙子峰是兩座栗色長得像鐘的高山：馬龍峰(Maroon Peak)和北馬龍峰(North Maroon Peak)。兩座山的標高都超過1萬4000呎，一進入景區就能看到。雖然是在秋季，但是山頭有積雪，繼續往前走就會看到著名的馬龍湖(Maroon Lake)，由於是秋季所以湖水水位比較低，但是還是可以看到壯麗的馬龍雙子峰在湖水中的美麗倒影。

景區內有數個健行步道，由於時間的關係，我們選擇比較短、卻是最受歡迎的景區環線健行步道(Maroon Bells Scenic Loop Trail)，步行約20分鐘就會走到白楊木樹林。白楊木(Quaking Aspen)的葉片是三角橢圓形，光滑灰白色的樹皮，生長速度很快。白楊木通常都會在它的根系旁邊長出新的幼苗，幼苗很快就長成成樹，這就是為什麼我們通常都會看到一大片白楊樹林，基本上這些白楊樹都是連在同一個根系上。

白楊木的樹葉在秋天時會變成耀眼的金黃色，走進樹林裡看到陽光灑在白楊木上，金黃色的葉片隨著秋風搖曳，非常美麗，令人流連忘返。走出樹林回頭看，金黃色白楊木樹林陪襯著雄偉的馬龍雙子峰下，顯得如詩如畫，這裡絕對是攝影師捕捉秋天美景的絕佳景點。

約翰丹佛公園 大石獻曲

亞斯本市區裡有一座約翰丹佛公園(John Denver Sanctuary)，是紀念美國著名鄉村音樂作曲家及歌手約翰丹佛而建立的，公園策畫委員會當初將公園的名字取為Santuary，不僅是為了紀念約翰，也是提供遊客沉思冥想的場所及捕捉自然之靈的地方。這點也正好回應約翰熱愛大自然的情懷和保護環境的熱情。

公園內有花園、生態水池及步道，最大特色是刻有約翰丹佛所唱名曲歌詞的大石群，大石頭上雕刻著許多大家耳熟能詳的歌曲如「Rocky Mountain High」、「Perhaps Love」、「Take me Home Country Roads」等，這些大石群繞成一個大圓圈，象徵著生命的循環如同美妙的的樂章。

我們在公園內看到有人在刻有歌詞的大石頭旁獻上鮮花，也有人在公園內彈著吉他唱著約翰丹佛的名曲，更有人在石頭前駐足咀嚼約翰丹佛名曲歌詞的意境。