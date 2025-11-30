養生／想要心臟健康 戒掉3種食物

我的頻道

培根含有亞硝酸鈉，吃多會增加得心臟疾病風險。(圖／123RF）
培根含有亞硝酸鈉，吃多會增加得心臟疾病風險。(圖／123RF）

改善心臟健康的方式，無非是良好的生活習慣，用植物性飲食取代動物性飲食，並且規律運動。但對多數人來說，一下子要做到大幅度改變似乎有點困難。心臟學家和營養師提供一個你能做的最簡單方式，就是戒吃或嚴格限制某些食物的攝取，以下是他們建議盡快從飲食中戒掉的三種食物。

1.培根

許多心臟專家都同意，如果要照顧好自己的心臟，最好戒掉愛吃培根的嗜好，能完全不吃最好。「培根的製作方式對心臟有害。」專精於心臟病預防的營養師Michelle Routhenstein說，培根的醃製過程中，使用亞硝酸鈉，且含高鈉，會導致血壓升高；而烹調過程中形成的化合物，如多環芳香烴（PAHs）和雜環胺（HCA）等化合物，會導致發炎和血管損傷，增加心臟疾病風險。

雖然培根是最大的罪魁禍首，但美國西達賽奈醫學中心心臟病專家Saman Setareh-Shenas博士表示，任何紅肉及其加工食品都應減少攝取。他說，飲食中富含紅肉的人，尤其是高度加工肉類，與較高的心血管疾病發生率及死亡率相關。「製作這些加工食品，會使用到亞硝酸鹽以及大量的鈉，而其中培根的鹽、飽和脂肪、膽固醇、多環芳香烴和雜環胺的含量特別高。」

白吐司的升糖指數高，吃多可能導致血糖升高 。(圖／123RF）
白吐司的升糖指數高，吃多可能導致血糖升高 。(圖／123RF）

2.白麵包／白吐司

「與全麥麵包相比，白麵包的升糖指數高，且缺乏營養和纖維，可能導致血糖迅速飆高、胰島素阻抗和體重增加，這些都會增加心臟病風險。」Routhenstein說。芝加哥若許大學（Rush University）醫學中心的心臟學家Daniel Luger博士也說，白麵包剝奪了所有的纖維和營養成分，留下的只有「純糖」。

買麵包前先看成分列表，列在最前面的最好是全麥、全穀物，成分表越短越好，表示原料單純，並且所有成分都是你能夠辨識的字眼，而非長串看不懂的化學添加物。

薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。(圖／123RF）
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。(圖／123RF）

3.薯條

當食物經過油炸，營養成分會改變，不但失去水分，還會吸收脂肪。油炸薯條的油經重覆使用，導致不飽和脂肪酸流失、反式脂肪增加，加上薯條上有大量的鹽，高鈉攝取與高血壓和心臟病相關。 Setareh-Shenas說，經常食用油炸物，與冠心病、高血壓和肥胖症相關。

保持心臟健康是一生的功課，而飲食只是其中一部分。不吃培根、白麵包和薯條，就是一個很好的開始。

