美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

「超大號」、「巨無霸」、「套餐」、「吃到飽」這些關鍵字多年來無處不在，幾乎成為美國飲食文化的代名詞。而與此並行的，則是節節攀升的肥胖率。然而，據雅虎 新聞網(Yahoo)報導，經歷數十年的「巨無霸時代」後，一場明顯的轉變正在發生：越來越多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。

美國的餐飲份量並非一直如此，伊利諾大學延伸教育部營養與健康教育者克莉絲．朱爾夫斯(Kris Juelfs)指出，1960年代的綠色革命帶來了高產作物與農業技術革新，使食物成本降低。「隨著農業技術進步，食物變得相對便宜。」朱爾夫斯接受雅虎訪問時說，「食品業者便以小幅漲價的方式，推出更大份的餐點，吸引用戶。行銷重點從『品質』轉向『數量』。」

註冊營養師蘇-艾倫．安德森-海恩斯(Sue-Ellen Anderson-Haynes)補充說，為了提高利潤，業者提出超值尺寸(value sizing)的概念，帶動了超大份餐、套餐以及1美元菜單等風潮，連盤子與杯子的尺寸也隨之放大。人們外食頻率增加，也期望餐廳以份量大回饋他們的花費。

研究顯示，當人們被提供更大份的食物時，更傾向於全部吃完。(圖／123RF)

2002年刊登於美國公共衛生期刊的研究指出，自1970年代起，食物份量開始逐年擴大，1980年代更是急劇上升，並與美國人的體重增長同步。

份量與建議食用量差別

需要特別注意的是，實際食用份量(portion size)與標準建議份量(serving size)並不相同。前者是人們實際吃下的量，後者則由美國食品藥物管理局(FDA)制定並標示於營養標籤上。

研究顯示，當人們被提供更大份的食物時，更傾向於全部吃完。這種現象被稱為「份量錯覺」(portion distortion)：一旦習慣吃大份食物，標準建議量反而會讓人覺得「太少」。

凱斯西儲大學營養講師克莉絲．馬隆(Lindsay Malone)指出，「長期攝取過量食物，會使人對飢餓與飽足的身體訊號變得遲鈍。這種脫節常導致暴食、罪惡感與與食物相關的壓力。」

大份餐 肥胖率增3倍

隨著份量擴大，美國肥胖率也同步飆升。根據美國國家衛生研究院(NIH)資料，過去60年間，美國肥胖率上升了三倍。如今，每三名成人中就有一人超重，超過五分之二屬於肥胖。專家指出，過大的份量是導致此現象的主因之一。

馬隆表示，「從生理角度看，過量的份量意味著熱量過剩、體重上升，並提高心臟病 、糖尿病與部分癌症的風險。」

安德森．海恩斯也提醒，肥胖者往往承受心理壓力，「他們常感到自我價值低落、焦慮與憂鬱，同時面臨外界的體重歧視與汙名化。」

經歷多年大份量時代後，這股潮流開始逆轉。隨著健康飲食意識高漲、食材成本上升，加上數百萬名使用GLP-1類減重藥物 (可抑制食欲) 的人出現，消費者對小份餐的需求正在增加。根據2021年國際食品資訊協會(IFIC)的報告，份量大小已成為人們判斷飲食健康與否的首要考量之一。

美國多家連鎖餐廳開始調整菜單，甚至推出以減重藥品為名的所謂「Ozempic菜單」，提供更小份、更輕盈的選項。像奧利夫花園(Olive Garden)與P.F. Chang's這類以「無限供應」聞名的品牌，也陸續推出小份、低價的新餐點，顧客回饋普遍正面。

奧利夫花園母公司 Darden Restaurants 執行長瑞克．卡德納斯(Rick Cardenas)在9月的財報會議中表示，

「也許顧客終於意識到，你不需要吃到撐，才算『划算』。吃剛剛好的份量，也能滿足。這對美國文化而言是重大轉變，但絕對是向好的方向邁進。」

減少份量6個方法

若你也想更有意識地控制份量，專家提出以下建議：

1. 測量份量：用量杯或食物秤確認攝取量。吃零食前先分裝，不要直接從包裝中取食。

2. 縮小餐具：改用小盤子、小碗；用餐前先在廚房盛好，避免無意間加餐。

3. 先吃蔬果：高纖、低熱量的蔬菜水果可幫助產生飽足感。

4. 放慢速度：慢慢吃，讓大腦有時間接收「飽足」訊號。

5. 打包外帶：外食時可提前要求外帶盒，先將一半餐點打包，對減重者特別有效。

6. 點兒童餐：根據2025年Lightspeed調查，44%的受訪者曾為自己點兒童餐，主要原因就是份量較小。