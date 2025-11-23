感恩季節／可樂加醬油 肉類完美醃料

單獨使用醬油或可樂，都是提升牛排 、雞肉等風味的絕佳材料，但兩者結合更是完美的醃料。

美食網站Tasting Table指出，碳酸飲料之所以是理想的肉類醃料，因其中的磷酸(phosphoric acid)能有效分解肉類的結締組織，使其變得柔嫩可口。

而鮮味十足的醬油則能從肉的表層引出水分，成就多汁口感。兩者賦予肉類的絕佳質地固然是理想醃料的關鍵，但真正加分的在於融合不同風味。盡管配方細節成謎，可口可樂 的風味基底包含柑橘油、肉荳蔻、香草與肉桂，為肉類增添辛香與甜味。

醬油甜鹹交融的風味，是提升各類蛋白質的絕配，與可樂搭配，便成為提升肉品的完美甜鹹組合。為避免醃料過鹹，建議每罐可樂搭配半杯醬油，並將適量油、蒜末、胡椒與紅蔥頭拌入醬汁，醃製至少一小時。

這組甜鹹搭檔能有效軟化食材，適用於家禽、牛肉或豬肉，搭配其他配料，可創造完美多汁口感。在醬油、可樂混合液中加入薑末、蒜末、紅蔥頭、米醋與芝麻油，能為烤雞增添風味。此配方亦適用於製作表層塗料，可將醬油與可樂熬煮成濃稠醬汁，讓雞翅風味更上層樓。將雞翅煎至焦香後，放入鍋中與可樂、醬油及其他調味料一起慢燉，至黏稠醬汁完全包覆雞翅為止。

對牛排等風味濃郁的肉類，可適量添加甜味平衡鹹香；紅糖或糖蜜(molasses)能強化可樂的醇厚感，使其在醬油與牛肉的鮮味中脫穎而出。生薑能為肉類增添辛香，切碎的洋蔥則帶來辣味。醃製豬肉時，可加入少許伍斯特醬凸顯醬油的鮮味，再撒上迷迭香、百里香與肉荳蔻增添層次。