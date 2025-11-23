稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

國稅局 顯然尚未準備好執行川普總統的「又大又美」(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)減稅法案。在2025年11月1日發出的備忘錄中(Notice 2025-62)，國稅局宣布對2025年未執行「又大又美」加班工資與小費 分列的雇主予以免罰。

2025的報稅季國稅局何時「鳴鐘」(往年均於1月下旬)，雖然遙遙無期，但可預見的混亂已隱隱浮現。「又大又美」明文規定年收入( MAGI)15萬元以下的單身(或戶主)報稅人、30萬以下的夫妻報稅家庭，都有權享受2萬5000元的小費及1萬2500元(夫妻2萬5000元)工資的扣除額。

「大又美」扣除額影響大

夫妻5萬元(單身戶主3萬7500元)的扣減對於工薪家庭來說不是一個小數，直接影響到他們的EIC(Earned Income Tax) Credit、Child Tax Credit、Education Credit及Premium Tax Credit，可以構成「天壤之別」。現舉一例說明：

Lisa李夫妻帶兩個17歲以下的孩子在康州指甲店工作，「基本」工資3萬5000元，小費及加班工資各2萬5000元，共8萬5000元(先生沒有收入，或收入與開銷相互抵消)，所以她2025年的W-2毛收入(Gross Wage)為8萬5000萬元，但實際報到僅3萬5000元，因此可享有低收入 政府補助(EITC)5626元，兒童稅補助4000元，健保抵稅3000元，總共退稅超過1萬元。

W-2表格寫法成問題

現在國稅局突然宣布，2025年的W-2將不會有任何改變，國稅局在已發布的2026 W-2設計中，計畫在12和14格(Box)中，加入小費和加班的工資(Code)，從總收入中予以扣減；但對於2025年的W-2表格，國稅局僅建議(Encourage)雇主能在14格中分報加班工資(現W-2第8格分列小費但計入總收入)，但不報也不會被罰，這等於是為雇主「外甥點燈籠」(照舊／舅)開綠燈。

誰有資格享有「小費免稅」？什麼才算小費？財政部有列出新規。(美聯社)

現在問題來了，如果Lisa李的會計師按雇主的2025 W-2(Gross 8萬5000元)申報，她不僅得不到低收入家庭聯邦補助(EITC)，就連醫療保險「白卡」(Medicaid)四口之家的極限4萬4326元也會大大超過，不但拿不到低收入健保補貼(退稅)，反而會「倒貼」補稅，總共補稅要超過1萬元。

如果Lisa的會計師「替換」(overwrite)W-2為3萬5000元，則Lisa的電子報稅100%會被「拒絕」，因為與國稅局和社安局的紀錄「不符」。雖然國稅局同時建議報稅人可登入網站(Portal)下載「說明」 (statement)，但這等於放棄電子申報，讓退稅審批進入冗長的等待過程。

由於拿小費與加班薪資者眾(約占全美1億5000萬報稅家庭的10%至15%)，國稅局推遲更新W-2將會給新稅季，特別是那些原本符合退稅的低收入工薪家庭造成極大的干擾。

國稅局大裁員影響運作

原本已大「失血」(川普上任後砍掉至少25%，即2萬5000名員工，11月7日又宣布裁員1400人)，再加政府關門期間，國稅局的諸多關鍵部門處於「停擺」狀態，能否及時實施H.R.I(OBBBA)的各項條款，對國國稅局是極大的挑戰。

舉例來說，關係到眾多中產階級家庭的SALT(State and Local Taxes)及PTE(Pass-Through Entities)扣減，國會預算處預估未來12年可節稅9280億元，平均每個中產階級家庭每年節稅可達1萬3000元。

為此國稅局要重新設計1040中的A表(Itemized Deduction)、E表(Pass-Through Entities)、8995表(Qualified Business Income Deduction)等一系列相關表格，特別是參院及眾院H.R.I的最後版本中，將川普1.0版本中QBI扣減對SSTB(Specified Service Trade or Business Providers)，簡稱SSTB的限制(夫妻32萬5000元至42萬5000元徹底phase-out)取消，這對於醫生、律師、會計師、運動員等專業人士無疑是一大福音。

以上所舉這些條款的實施，均需國稅局的「臨門一腳」，我們拭目以待。