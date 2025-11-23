我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

稅務漫談／什麼是「合格小費」？

編譯廖振堯
誰有資格享有「小費免稅」？什麼才算小費？財政部有列出新規。(美聯社)
財政部在聯邦公報(Federal Register)提交的擬議法規中詳細地闡述了該法規涵蓋的職業、符合條件的人員以及哪些款項算作「合格小費」。

合格小費定義為：必須是顧客自願給的，因此強制小費、自動附加在帳單上的小費不符；若是「小費池」分成(tip pools)或類似的共享小費模式，只要向國稅局申報就符合條件。但這項福利不適用於已婚且各自報稅的個人。小費必須以現金、支票、金融卡、禮品卡或任何可兌換成固定金額現金的物品形式支付，不同於數位資產。任何非法活動、賣淫服務、色情活動所得均不構成小費。

符合條件的職業類別為：餐飲服務業、餐飲服務業、娛樂與活動、旅館與接待服務、居家服務、個人服務、個人美容與健康、休閒與教練、交通與運輸。職稱如調酒師、餐廳及非餐廳服務生、調酒助理、廚師與料理師、賭場發牌員及兌幣人員、舞者、音樂家及歌手、DJ、小丑、行李員、隨從、禮賓人員、客房清潔員、家庭維修工、園藝與景觀工、水電工、冷暖氣技師、家電安裝與維修員、個人照護與服務員、私人活動策畫師、私人活動與人像攝影師、美膚師、按摩師、理髮師、美髮美容師、足部護理師、導遊、解說員、旅行導遊、代客泊車、外送員、搬家工人、各類司機等皆在列(僅取部分列出)，各有詳細定義。

