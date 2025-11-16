醫藥／皮膚長白斑 手術移植黑色素細胞改善

我的頻道

「白斑症」並非不治之症，接受「黑色素顯微移植手術」利用自體細胞進行移植，即可改善皮膚狀況。（圖／123RF）
「白斑症」並非不治之症，接受「黑色素顯微移植手術」利用自體細胞進行移植，即可改善皮膚狀況。（圖／123RF）

許多人受臉上出現白斑的「白斑症」困擾，整形外科醫師指出，已故傳奇巨星麥可傑克森（Michael Jackson）也曾罹患，引起社會大眾關注。此症50%的患者會在20歲前發病，青春期更是發病的高峰期。它因皮膚內黑色素細胞死亡形成白色斑塊，雖不會直接危害生命，但經常影響人際互動和心理健康。不過，它並非不治之症，只要耐心與醫師配合，接受「黑色素顯微移植手術」利用自體細胞進行移植，即可改善皮膚狀況，重建自信。

台灣台中市光田綜合醫院整形外科主任吳文宏舉一名40多歲患者為例，5年前右眼上下眼皮、臉頰、眉毛及睫毛，出現一小塊白斑，最終蔓延成一塊台灣地圖，嚴重影響到日常社交。雖四處求醫，卻始終未見改善。後來經施以「黑色素顯微移植手術」，術後經過3年追蹤，連眉毛也逐漸變回黑色了。

他說，對於青少年患者，白斑可能干擾他們的學校生活和成長過程，對自尊和情感發展造成長期影響。因此，除了治療皮膚症狀，心理支持同樣相當重要。提供患者正確的疾病知識、減少社會歧視，並協助他們建立自信，成為白斑症治療的重要環節。

吳文宏說，白斑症的診斷及治療，主要有以下3種方式：

1、紫外線燈照：窄頻紫外線光照射治療，對於許多皮膚疾病均有顯著的成效。此方式透過窄波UVB311刺激黑色素生成，如治療兩個月無效，建議停止照 射並更換治療方針，以免過度曝曬致癌。

2、藥物治療：可外用類固醇藥膏，搭配口服免疫調節劑。但要注意的是，常塗抹類固醇藥膏可能使白色斑塊處皮膚變薄。如白斑範圍較多或遍布全身，塗抹藥膏效果有限。

3、黑色素顯微手術移植：手術提取患者健康皮膚中的黑色素細胞，使用顯微技術移植到白斑部位，能夠有效恢復膚色，特別適合於白斑面積較大的患者。

吳文宏治療此症已累積300多成功病例，他說，白斑症尚無特定的預防方式，但並非不治之症。隨著「黑色素顯微移植手術」的發展，利用自體細胞進行移植，患者不必擔心排斥反應，僅需時間讓膚色逐漸融合，達到一致的色階。這項技術為許多在傳統療法中未見成效的患者，提供了有效的治療選擇，幫助他們改善皮膚狀況，重建自信。

50%的「白斑症」患者會在20歲前發病，青春期更是發病的高峰期。（圖／123RF...
50%的「白斑症」患者會在20歲前發病，青春期更是發病的高峰期。（圖／123RF）

