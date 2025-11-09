養生／半夜睡不著…5技巧讓你放鬆入眠

全美三分之一的成年人睡眠不足，甚至造成致命後果；許多人夜裡睡不著，專家提出一些不尋常的助眠竅門。（圖／123RF）

全美三分之一的成年人睡眠不足，甚至造成致命後果；許多人夜裡睡不著，專家提出一些不尋常的助眠竅門如穿襪子睡覺、刻意保持清醒、像孩子般吹泡泡等等，真的有效。

美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的數據顯示，疲勞駕駛每年在全美各地造成數百人死亡、引發數萬起交通事故；睡眠不足也可能引發心臟病 、糖尿病、中風 、肥胖和腎臟病等慢性健康問題。

聯邦衛生部門的官員建議每晚至少睡7小時以保持健康、改善記憶力並降低危及生命的事故風險。

專家提出一些不尋常的技巧和竅門有助於快快入睡。

方法一：穿襪子睡覺

英國研究人員發現，腳趾保暖是快速入睡的方法之一。洗熱水澡或穿襪子睡覺可讓感到困倦、降低核心的體溫，倫敦帝國學院(Imperial College London)教授威斯登(William Wisden) 甚至認為穿襪子睡覺如同「天然安眠藥」。

方法二：努力保持清醒

想辦法入睡卻反而要故意用力保持清醒？聽起來不合邏輯，但研究人員表示，專注的刻意努力保持清醒確實有助於入睡。這是屬於「矛盾意向療法」(paradoxical intention therapy)的一種策略，目的是減低自我強迫入睡時的焦慮。

密西根大學健康睡眠障礙中心(University of Michigan Health Sleep Disorders Centers)睡眠心理學家康羅伊(Dr. Deirdre Conroy)說，內心深處努力保持清醒，但最終會睡意襲來。

方法三：想像身處在室內以外的任何地方

想像自己置身大自然中，理論上，這種方法可能聽來很奇怪，但確實可幫助抵抗夜間常出現的焦慮情緒。

加州大學 戴維斯分校(UC Davis)研究顯示，大自然已被證明可降低血壓和心率。

美國奧運舉重隊(U.S. Olympic Weightlifting Team)睡眠教練杜默(Jeffrey Durmer)說，即使只是想像處於偏僻小屋裡、在一團溫暖篝火旁，也能發揮助眠效果。

方法四：像孩子般吹泡泡

約翰霍普金斯大學醫學院(Johns Hopkins University School of Medicine)神經病學教授薩拉斯(Dr. Rachel Marie Salas)說，吹泡泡和呼吸練習非常類似，而呼吸練習有助於降低心率和血壓；而且吹泡泡很簡單。萬一手邊沒有工具吹泡泡，可上網搜尋，有很多呼吸技巧可達到相同效果。

方法五：先起床再重新上床

約翰霍普金斯大學醫學院睡眠專家布納弗(Dr. Luis Buenaver)說，如果連續20分鐘無法入睡，重新開始上床睡覺的這個過程可幫助入睡；如果思緒紛飛，可聽幾分鐘輕柔音樂或者有聲讀物來分散注意力，可幫助入睡。