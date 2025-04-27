我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就任百日民調 支持度跌到39% 創80年新低

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

養生／上世紀較健康？可學5原則

編譯周芳苑
在家烹飪可確保食材品質。（圖／123RF）
在家烹飪可確保食材品質。（圖／123RF）

最近一項有關美國價值觀的全美調查顯示，近半受訪者認為1950年代的生活其實比現在更好。

目前的公共衛生狀況顯然比70年前好，藉由預防保健、先進技術和新藥物所帶來的及早準確診斷，人們活得更久；然而，全美國肥胖症和糖尿病發生率仍比以往高。

石溪醫學院(Stony Brook Medicine)家庭醫學臨床副教授兼營養部門執行董事康諾利-斯庫寧 (Josephine Connolly-Schoonen)說，人們可回過頭看看1950年代，那個時期有五個很好的保健行為有益健康，如今可輕鬆在生活中做到。

第一、在家烹飪

家庭喜劇片「天才小麻煩」(Leave it to Beaver)道盡1950年代幸福家庭樣貌，家家戶戶在後院花園栽種食材，孩子看父母準備飯菜，然後圍坐餐桌，只有特殊場合才買餐館食物。如今情況大翻轉，全美每月平均外食近五次，每月訂購外送三次，在外面用餐實在不知道餐館食材品質。

第二、少吃過度加工食品(Ultra-processed foods, UPFs)

超加工食品處處可見，諸如椒鹽脆餅、披薩、汽水等占全美飲食60% 左右；康諾利-斯庫寧認為，超加工食品風始於1970年代，當時糖價高昂、政府給予農業補貼，高果糖玉米糖漿隨處可見，食品業者開發出多種成本低廉的合成成分，1980、1990年代出現大量超加工食品。

第三、飲食減量

目前漢堡尺寸約是1950年代的三倍，從平均3.9盎司大增至12盎司，炸薯條標準尺寸增加一倍以上，由2.4盎司增至6.7盎司。可口可樂(Coca-Cola)1955年出現6.5盎司玻璃罐裝，如今最常見包裝是12盎司鋁罐和20盎司塑膠瓶裝。

康諾利-斯庫寧認為，短期內食品分量不會減少。

第四、減少盯螢幕的時間

以前，孩子們有空就會到外面玩、騎自行車，比現在的孩子更有活動力，如今電子設備大大改變人們休閒遊戲的習慣，也擾亂睡眠模式。智慧型手機螢幕的藍光會讓身體誤以為是白天，擾亂人體自然睡眠周期，而睡眠不足會讓皮質醇水平升高，進而導致體重增加、肥胖。

第五、工作時多動一動

1960年，美國私人企業近半工作需要中等程度的體力活，如今降至20%以下。

康諾利-斯庫寧說，2020年新冠疫情爆發前，人們進辦公室工作，至少得起床去開會，如今絕大多數是虛擬線上會議，大部分時間不需要起身。

可口可樂 糖尿病 疫情

上一則

養生／拜FDA規定 在美吃生魚片較安全

下一則

醫藥／全球癌症年輕化 當心10大警訊

延伸閱讀

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
真實身分證5/7啟動 新州MVC湧申辦人潮

真實身分證5/7啟動 新州MVC湧申辦人潮
日媒：台積電將敲定面板級封裝規格 先從較小尺寸開始

日媒：台積電將敲定面板級封裝規格 先從較小尺寸開始
Louis Vuitton BIKER包堅韌又優雅

Louis Vuitton BIKER包堅韌又優雅

熱門新聞

74.私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源之路，但昂貴的學費卻讓普通家庭望而生畏。(圖／123RF)

私校大觀／非富家子弟 也能讀私校

2025-04-20 12:14
「國家成績單」顯示，美國學生的閱讀能力在持續下降。（美聯社）

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

2025-04-20 02:21
華人社區常有父母將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧，孩子返美時面對語言障礙與文化衝擊，面臨挑戰。示意圖。(路透)

華人移民「衛星寶寶」的隱痛：被送回中國，爸媽不要我了？

2025-04-20 10:45
對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

2025-04-20 10:10
只有25%的十年級學生喜歡上學？（美聯社）

育才心得／家長用這6方法 激發孩子學習熱情

2025-04-20 02:03
全美第二優質私校Phillips Academy Andover是布希總統父子的母校。（美聯社）

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校

2025-04-20 16:09

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威