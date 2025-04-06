旅行健行篇／順時針 10天走完⽩朗峰環線

壯麗的阿爾卑斯山脈。(作者提供)

白朗峰山區橫跨法國、瑞士及義大利 。TMB徒步路線會受歡迎，除了沿途山景連綿不絕，風景美麗、路線指標清楚之外，還會經過很多小城鎮，一路上的補給及住宿都很方便。

去年9月我們先飛到瑞士的日內瓦，在當地停留了一天，好適應時差。第二天就乘坐巴士抵達法國的旅遊及滑雪勝地夏慕尼 (Charmonix)。

DAY0：夏慕尼 冬奧的勝地

夏慕尼是登山客攀登白朗峰的起點，1924年第一届冬季奧運也在此舉行。我們先去遊客中心了解附近旅遊資訊，得知夏慕尼的最大景點是法國最長、最大的冰河 --蒙特維冰河(Mer de Glace)，長7.5公里，深200公尺。遊客可搭乘冰河列車前往，冰河有好幾個人工開鑿的冰河洞穴，但只有一個開放供遊客參觀，冰穴牆上張貼了冰川歷史及相關訊息，冰穴裡還有一些冰雕，供遊客拍照留念。

山谷裡的夏慕尼。(作者提供)

DAY1：路崎嶇 辛苦抵山屋

DAY1：早上我們背著所有的衣物用品、食物和水，乘巴士到LeTour，下車後就開始十天的順時針健行路程。由於是第一天，不習慣一路上上下下的山路，走得很辛苦，而且還不停地看地圖確定沒有走岔路，所幸，下午就到山屋(Refuge) Gite D’Alpage Les Ecuries De Charmillon。

當天天氣晴朗，風和日麗，我們坐在山屋外的草地上，欣賞阿爾卑斯群山環繞，俯瞰山下的牛群徜徉在綠色的草地上，令人心曠神怡。

山腰上的小鎮。(作者提供)

DAY2：路蜿蜒 小搭順風車

DAY2：健行第二天預計從山屋所在地 Gite D’Alpage Les Ecuries De Charmillon 走到Champlex-Lac。這段路程將近21公里，同住山屋的青年室友，當天剛好從Champlex-Lac過來，跟我們走的是相反方向，提醒我們一路上路況多變，她花了十個小時才走完這段路程。比我們預估的七、八個小時還要多，所以我們心中已有準備隔天將是具挑戰的一天 。

隔天一早背起行囊前往Champlex-Lac。經過Trient市區之後就進入森林步道，當時天空開始下雨，再加上霧氣，樹林中能見度大約只有100公尺左右；山路蜿蜒，時而上坡、時而下坡，林間還不時有大石頭，更增加行進間的困難度，經過了11個小時終於走出樹林，儘管我們比預計的行程多花了三個多小時，但仍還未抵達目的地。

此時天色已晚，擔心無法在天黑以前抵達住宿地點Auberge Gite Bon Abri山屋。幸運的是看到不遠處有一家餐廳，路旁停了五、六部車。我心中欣喜若狂，上前詢問是否有人願意載我們進城到小鎮。正好有位善心男士，有事要進城，願意載我們一程。

不要小看這十分鐘左右的車程，可替我們省了一個多小時的徒步時間，順利地在天黑以前抵達山屋Auberge Gite Bon Abri。臨別前我們給了這位善心男士汽油錢，感謝他伸出的援手。

當我爬上山屋的階梯時，我的雙腿已站不穩了，好在當天的行程已經結束，吃完晚餐、洗完澡帶著腫脹的腳趾進入夢鄉。

DAY3：直升機 搜尋登山客

DAY3：健行的第三天，不時看到直升機在天空盤旋，心中還在納悶不知發生何事，隔天就看到朋友傳來一則新聞，四位攀登白朗峰的登山客，因天候不佳失蹤了，直升機搜尋後找到罹難登山客的遺體。看到新聞之後，我們不時地提醒自己要謹慎的踏出每一步，才能安全的完成全部的旅程。

DAY4：進義境 最美的一段

DAY4：第四天從瑞士的費雷 (Ferret) 到義大利的庫馬耶爾 (Courmayeur)是TMB路程中最美的一段。庫馬耶爾市郊有好幾個度假村，附近有免費的巴士往返度假村與庫馬耶爾市中心。

庫馬耶爾是著名的高山度假勝地，市中心有旅店、餐廳、我們在此停留兩天。因為時序已經進入9月中，有些住宿的旅店、餐廳已經關閉，不再營業。義大利的許多餐廳下午都休息，必須等到晚上7點以後才會開始營業。

我們運氣不錯，下午在市中心找到一家有營業的餐廳，享用義大利美食。用完餐後步行到遊客中心詢問附近的景點， 之後趕在巴士收班前搭車回飯店休息。

DAY5：搭纜車 近觀白朗峰

DAY5：隔天乘坐Skyway空中纜車到義大利境內最高點2173公尺高度的觀景台，這裡是離白朗峰最近的觀景台，山上風又大又冷，但是可以清楚看到覆蓋著白雪的山頂，還可用望眼鏡暸望遠處的阿爾卑斯群山山脈，置身在群山之中更覺得我們的渺小。隨後我們參觀觀景台樓下的博物館，進一步了解白朗峰的地質、歷史、文化及傑出登山者的事蹟。

DAY6：走半天 山屋玩桌遊

DAY6：休息了一天之後，第六天從Courmayeur出發前往義大利的Cabane Du Combal山屋，因為距離不遠所以中午就抵達山屋，好在山屋有桌遊供我們打發時間，否則沒網路會覺得很無聊。Cabane Du Combal山屋和其他的山屋不同，是四人一間的套房，有單獨的衛浴，非常寬敞舒適。當天天氣預報說隔天會下雪，睡前只能祈禱雪不要下得太大。

DAY7：迎晨雪 白雪覆路徑

DAY7：天未亮即起床，看到窗外一片白茫茫，心想肯定又是具挑戰的一天。當日行程是從Cabane Du Combal 往夏皮約 (Les Chapieux)前進，一路上坡之後再一路下坡。

理論上講應該很好走，但我們碰上了今年的第一場雪，上坡時迎著寒風凜冽的晨雪，路徑被白雪遮蓋，一不小心就踩進積水中，好在襪子沒全濕，繼續前進。

雪地健行。(作者提供)

走了三個多小時終於抵達法義邊界的山頂，邊境 上有一塊大石頭和一條安全旗繩子做分界。山頂風勢特別大，加上白茫茫的雪，可惜都看不到美景。過了邊境就是下坡，雖然雪勢漸緩，走起來比上坡輕鬆許多，但是雪地很滑，走起來卻比較危險。抵達山屋Auberge De La Nova入住後，所有的人都將濕的衣、褲、鞋、襪晾在晾衣架、床邊、柱子上。晚餐後大廳的火爐開始運作，山友們將濕的衣物放在火爐旁烘乾。大夥兒看書、聊天、玩遊戲，等著收起烘乾的衣物後返回床上休息。

DAY8：進法國 香檳伴溫馨

DAY8：健行的第八天住在法國的康特尼 (Les Contaimines)，這是一個美麗的滑雪勝地，市區熱鬧，有遊客中心、餐廳、運動用品店及三家超市。我們住宿在Gite Les Melezes這是一家類似住宿加早餐 (Bed and Breakfast) 的私宅，後院有美麗的花園供旅客休憩。晚餐前我們有一個小型的聚會，品嘗主人精心準備的餐前開胃菜，並藉此機會十位旅客分享彼此的健行經驗。主人說當天是今年招待住宿的最後一天。我們是他年度收尾的最後一批客人，之後夫妻倆就要去大溪地度假了，所以他們準備了香檳慶祝。隨後我們上桌享用美味晚餐及法式乳酪。大家一致認為這是健行中最好最溫馨的住宿經驗。

白朗湖。(作者提供)

DAY9：逆時針 環型線起點

DAY9：第九天我們步行到Les Houches，停留一晚。大部分TMB徒步健行者都是走逆時針路線，旅程都是這從裡開始。當地也有遊客中心，但是小鎮沒有夏慕尼熱鬧。

DAY10：逛小鎮 行程畫句點

DAY10：第十天我們在鎮上逛了一陣，隨後在TMB起點照了張像留念，就搭公車返回夏慕尼，結束十天充實難忘的行程 。

行前準備 練體力 應付山路

在這十天健行中，經歷山區多變的氣候，整個行程需要持續的上坡、下坡，對毅力及體力有一定的要求。

健行路徑是繞著白朗峰周圍的山坡或山谷進行，海拔大約在1000~2600公尺，沒有高山症的問題。沿途有壯麗的山景，綠草如茵的大地，寧靜的村莊，徜徉草地上的牛群，行走其間彷彿置身畫裡。

健行前需要做體力的訓練，才能應付崎嶇的山路。如果沒有足夠的時間鍛鍊身體，可以爬樓梯，這是個很好訓練腿力的方法。不想走全程的旅客，也可以選擇走半程的路線，從夏慕尼到庫馬耶爾之間有直達巴士經過隧道，但是9月時這段路會關閉維修。也可乘坐三段纜車往返，只是費用不便宜，大概要200歐元左右。不想走環線健行的旅客可選擇在較大的城鎮中停留數日，夏慕尼、庫馬耶爾、康特尼附近都有很多美麗的徒步路線可以探尋，而且交通及吃住都很方便。

夏季6到8月是TMB健行旺季，我們為了避開夏季的人潮，所以就擬訂9月的行程。我們是採取自由行計畫的徒步旅行，並沒有選擇任何的登山服務的團體。行程是在出發前10個月左右開始籌畫，在TMB網站上搜尋山屋的資訊，有些山屋地處偏僻，一位難求，必須及早預訂。因為無法訂到想要的日期， 所以我們的行程由原定的逆時針行路線改成順時針路線。

TMB官方網站 https://www.montourdumontblanc.com/uk/index.aspx 提供健行路線和41個山屋資訊。實際上沿途小鎮提供許多住宿地點，但是未顯示在TMB官網上。所有的山屋住宿均規定要額外訂購晚餐，價錢約在50-60歐元。在行程中有兩處山屋：Auberge De La Nova和 Cabane Du Combal 是沒有網路的，所以在這兩處過夜時無法與外界聯絡，山友們會自備消遣的書、撲克牌或桌遊打發時間。

山屋資訊、路線 一併分享

這次的行程都是一路背著所有的行囊徒步到下一站，每天是住宿在不同的山屋。我們第二天的行程安排得不是很好，如果不住山屋，改住在Trient附近，行程可縮短兩到三個小時就更理想了。Trient是一個小鎮，那裡有很多住宿的選擇。白朗峰環線健行有運送行李的服務，但是因為我們沒有使用這項服務，詳細情形就不是很清楚。聽說費用是固定的，由參加的人平均分攤，費用大約是1000歐元左右。

有興趣參加白朗峰環線健行的朋友，只要有充足的事前準備，必能成功挑戰白朗峰環線健行，讓美好的回憶永遠烙印心中。

附上在夏慕尼遊客中心拿到的一張TMB路線圖，上面有我們住宿點的代號。外加TMB官方網站上山屋的地圖連結供諸君參考：https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/tour-du-mont-blanc-ccpmb_206457#11/45.8902/6.9653。

我們也製作了一段沿途美景影片在YouTube與諸君分享。https://youtu.be/N7Qy9T4SES0?si=4Bn5w3-8WylBD7UR。