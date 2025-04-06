旅行房車篇／阿拉斯加 63天房車之旅

房車車隊夥伴分享旅途中難忘的瞬間。(作者提供)

前往阿拉斯加，有許多方式可以選擇：乘飛機穿越高空、乘坐郵輪徜徉海洋、渡輪沿途探訪，甚至駕車從加拿大 的大不列顛哥倫比亞(BC省)東北部的「道森溪」(Dawson Creek)小城出發，沿著風景如畫的阿拉斯加公路(Alaska Highway)直抵德爾塔(Delta Junction)交界處。尤其是駕車這一路，如同踏上一場朝聖般的旅途，將廣闊的加拿大和阿拉斯加美景盡收眼底。

駕車朝聖 美景盡收眼底

這段旅程令人心醉：冰河 雕刻的峽谷、晶瑩剔透的高山湖泊、繁茂的松樹林、五彩斑斕的野花草甸……即便在夏季，遠山上依然能看到皚皚白雪。如果你駐足探索，還能邂逅在這片土地上自由棲息的野生動物，如麋鹿、棕熊、馴鹿，甚至是天空翱翔的雄鷹。

黑熊與鮭魚。(作者提供)

2024年，我們參加了一次為期63天的房車探險車隊，沿途探訪阿拉斯加。這趟旅程從美境蒙大拿州大瀑布市(Great Falls)啟程，一路穿越加拿大和阿拉斯加，留下了無數美好回憶。

以下是旅程中令人難忘的精采時刻與大家分享參考：

馬車博物館 西部風情

雷明頓馬車博物館(Remington Carriage Museum)：這裡收藏了北美最大的馬車展品群。最特別的是，我們親身坐上了馬車，穿越田園小徑，有如回到了19世紀的西部，耳邊彷彿響起牛仔的號角。

麥克勞德堡(Fort Macleod)：在西北騎警博物館，我們近距離接觸了騎警的制服、歷史文物和古老的馬具。試想一番，這些勇士如何在風雪中保衛邊疆。

卡加利牛仔節(Calgary Stampede)：全世界最盛大的牛仔節是一場狂歡盛宴。熱血沸騰的牛仔競技、震撼的馬車賽、夜晚燃爆的煙火與雷射秀，無不讓人心潮澎湃。

加拿大洛磯山脈(Rocky mountains)：這片自然奇蹟如畫般美麗。我們漫步在翡翠湖畔，湖水的綠宛如寶石。

搭乘硫磺山纜車登頂，360度的山脈環繞令人屏息。更特別的是，步行在阿薩巴斯卡冰川 (Athabasca Glacier)上，感受腳下冰層千年的冰冷氣息。

我們見證了阿薩巴斯卡瀑布的磅礴之勢，接著參觀了賈斯伯鎮(Jasper) ，這個小鎮在我們到訪兩天後，部分區域就被猛烈的野火吞噬。

路標森林 旅行者說故事

道森溪(Dawson Creek)：阿拉斯加公路從道森溪啟程，一路延伸至德爾塔交界處，是冒險的代名詞。在這裡，阿拉斯加公路的零里程碑記錄著無數冒險者的足跡。

它是通往荒野的門戶，激勵著我們踏上這段無與倫比的旅程。

利亞德河溫泉(Liard River Hot Springs)：這片天然溫泉是旅途中的一大亮點。在森林中泡溫泉，熱氣氤氳，彷彿進入了仙境。水溫的舒適與周遭的寂靜令人忘卻一切煩惱。

沃森湖的路標森林(Sign Post Forest)：這是一個獨特的地標，數千個標誌懸掛在森林中，每個標誌都講述著一位旅行者的故事。你甚至可以帶上自己的標牌，成為這片歷史的一部分。

「路標森林」有數千個標誌懸掛在森林中，每個標誌都講述著一位旅行者的故事。(作者提供)

參觀北極村 淘金收穫豐

費爾班克斯(Fairbanks)：被譽為阿拉斯加內陸的門戶。我們不僅參觀了聖誕主題小鎮北極村，還在淘金地親手淘金，竟然收穫了42美元的黃金。

費爾班克斯還有許多值得一遊的景點，例如：探索號河船巡遊、冰雕博物館、莫里斯‧湯普森文化中心。

德納里國家公園(Denali National Park)：這是北美最宏偉的自然保護區之一。在這裡，荒野的美麗展現得淋漓盡致。

我們透過導遊巴士深入公園，親身體驗了荒野的美麗。在德納裡看到豐富的野生動物，包括灰熊、麋鹿、馴鹿、狐狸，各種鳥類。永遠不知道在下一個轉彎處會看到什麼，這真是一場荒野體驗。

安克拉治(Anchorage)：一個非常有趣的城市，結合了都市的便利設施和接觸荒野的機會。你可以享受世界級的餐飲和購物，一轉身又能去山上健行或觀賞鯨魚。

這裡是了解阿拉斯加11個主要原住民文化和傳統的好地方。而城市之外，健行步道和賞鯨巡遊更讓人感受到這裡的自然震撼。

世界盡頭 結合冒險藝術

霍默(Homer)：被稱為「世界的盡頭」；這裡是冒險與藝術的完美結合。一進入小鎮，遠處白雪覆蓋的山峰和碧藍的大海便映入眼簾。

「世界盡頭」的霍默，是冒險與藝術的完美結合。(作者提供)

我們在霍默尖灘(Homer Spit)悠閒散步，欣賞著船塢上停泊的漁船，空氣中瀰漫著海風與海鮮的香氣。我們在一間家庭經營的餐廳品嘗了新鮮捕撈的帝王蟹與阿拉斯加鮭魚，味蕾的滿足讓人讚嘆不已。

蘇厄德(Seward)：基奈峽灣國家公園的入口，一片極致震撼的海洋與冰川交會之地。

在這裡，我們近距離感受了冰河的宏偉，聽到冰塊斷裂的聲音，感受到自然的力量，還看到了鯨魚躍出水面、海獺在水中嬉戲、海鸚在懸崖上築巢，彷彿在為這片土地增添詩意。這是任何照片都無法傳達的震撼。

我們參觀一個艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽的訓練場，了解橫跨阿拉斯加的艱苦千里雪橇狗比賽。

帕爾默(Palmer)：我們繼續深入探索了阿拉斯加的自然景觀和歷史，體驗了殖民地之家博物館和麝香牛農場。

篝火晚會 充滿笑聲感動

旅程的尾聲，我們在喬治王子城(Prince George)舉辦了一場盛大的告別晚宴。

與同行車隊的夥伴分享旅途中最難忘的瞬間，從壯麗的冰川到溫馨的篝火夜晚，彼此的笑聲與感動成了這次旅行最珍貴的記憶。

我們舉杯慶祝這次難忘的冒險，同時心中也充滿了不捨。旅途中的每一站、每一片風景、每一次相遇，都已深深銘刻在我們的心中。

心靈洗禮 重新認識自然

阿拉斯加之旅不僅是一趟旅行，它是一場心靈的洗禮與發現之旅。這裡的每一片冰河、每一片森林、每一位相遇的人，都讓人重新認識自然與自己。如果2025是你探索與冒險的一年，不妨將阿拉斯加列入你的願望清單。敬請期待我下一個旅行故事，會給你帶來更多個人經歷與分享和參考資訊。