我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

旅行書店篇／書店行旅 一場流動盛宴

刁冠群
聽新聞
test
0:00 /0:00
Abaco書店在一古典建築裡，許多書迷來感受歷史與文學的交融。馬奎斯的作品，擺滿書架，「百年孤寂」一書更是受到青睬。(作者提供)
Abaco書店在一古典建築裡，許多書迷來感受歷史與文學的交融。馬奎斯的作品，擺滿書架，「百年孤寂」一書更是受到青睬。(作者提供)

書店像一個流動的盛宴，是慰藉心靈最佳的地方。這幾年，到過不少書店和圖書館，令人驚艷不在少數，有些還得到包括「國家地理雜誌」等媒體的讚譽，和書迷的追捧。一些獨立書店的創業者，還具有豐富人生閱歷，參觀這些書店，從中可以感受到他們的人生哲學，也為自己找到生活方向。

我喜歡旅途中，在世界的一個小角落，靜下心來，看看書，聞聞書香，沉澱自己，感覺就像參加一場盛宴，而每一書店就像一道佳肴。此次介紹七家書店如同主菜，另外備有一家懷舊書店如甜點般，和大家分享。

卡塔赫納古城是聯合國文教組織世界遺產，古城有殖民時代建築和濃郁文化氛圍。(作者提...
卡塔赫納古城是聯合國文教組織世界遺產，古城有殖民時代建築和濃郁文化氛圍。(作者提供)

1，哥倫比亞Abaco書店 感受馬奎斯魔幻

Netflix 2024年底推出由諾貝爾文學獎得主馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez)「百年孤寂」(One Hundred Years of Solitude)小說改編的影集。影集烘托出南美洲哥倫比亞的人文地理與歷史，哥倫比亞卡塔赫納(Cartagena)舊城區的Abaco Libros y Cafe書店，是最能讓愛書人對馬奎斯小說，產生共鳴的地方。

卡塔赫納是一個迷人海邊城市，Abaco Libros y Cafe 書店位于舊城區狹窄街道一角，在炎熱的夏天像一片綠洲，進到書店除了品嘗著名的哥倫比亞咖啡外，還可以找尋書籍做為心靈的避難所。

踏入外觀鮮黃的書店，推開褐色的木門進入眺高的書室，馬奎斯的西班牙文和英文版小說占滿一個大書架，非常醒目。

除「百年孤寂」，馬奎斯另一出名的小說「愛在瘟疫蔓延時」(Love in the Time of Cholera，又譯「霍亂時期的愛情」)，是他得諾貝爾獎後的第一部長篇小說，以卡塔赫納市為背景，描寫長達半個世紀、兩位老人的戀情。由於Abaco Libros y Cafe書店是卡塔赫納的文化地標，一些遊客到此書店來感受馬奎斯的創作契機，或許也在找尋真愛與認識拉美文化。

沉澱著西班牙殖民文化

書店不大，但書架書籍和咖啡飲料服務安排規畫得宜，再加上書店周邊環境，沉澱著深厚自16世紀以來的西班牙殖民文化，使Abaco Libros y Cafe被譽為全世界最美的獨立書店之一。

雅典人書店保留了Grand Splendid 劇院的輝煌和優雅。(高銘人提供)
雅典人書店保留了Grand Splendid 劇院的輝煌和優雅。(高銘人提供)

雅典人書店保留了Grand Splendid 劇院的輝煌和優雅，地下室主要是銷售...
雅典人書店保留了Grand Splendid 劇院的輝煌和優雅，地下室主要是銷售兒童書籍，上層用于展覽之用。(作者提供)

史諾的「紅星照耀中國」一書排在書架最矚目之處。(作者提供)
史諾的「紅星照耀中國」一書排在書架最矚目之處。(作者提供)

2，阿根廷雅典人書店 富麗堂皇全球最美

20世紀初，布宜諾斯艾利斯人文薈萃，是拉丁美洲文學作品發表重鎮，好的書店因之孕育而生。雅典人書店(El Ateneo Grand Splendid)是由劇院改建而成，2019年被「國家地理雜誌」譽為全球最美的書店。

書店位Recoleta商業區附近，我一進書店，就看到史諾(Edgar Snow)寫的「紅星照耀中國」(Red Star Over China, 舊譯「西行漫記」) 西班牙文版，這是美國記者史諾在上世紀30年代，紀錄毛澤東長征的故事，他因此書在中國成名，這類歷史書籍，擺在書店最醒目位置。

逛雅典人書店是件賞心悅目的事，雖然陳列的書大部分是西班牙文書籍，但是書店富麗堂皇的建築，看看高聳穹頂的華麗壁畫，在舞台改建的咖啡區啜飲一杯卡布奇諾咖啡，心想這舞台曾有不少優秀的探戈舞者和歌手在此演出，已足令人沉醉其中。

書店面積有2萬平方呎，陳列10萬多本書，如此大的空間每年吸引近百萬人來此，但卻不感擁擠。坐在由劇院包廂改成的閱讀區，翻翻阿根廷的巴塔哥尼亞地區美景圖冊，讓人覺得不虛此行。

亞特蘭提斯書店已遷至新址，舊書店的氛圍，沐浴在希臘蔚藍海岸的燦爛陽光中。(作者提...
亞特蘭提斯書店已遷至新址，舊書店的氛圍，沐浴在希臘蔚藍海岸的燦爛陽光中。(作者提供)

紐約時報評論說，亞特蘭提斯書店是歐洲最迷人的書店。(作者提供)
紐約時報評論說，亞特蘭提斯書店是歐洲最迷人的書店。(作者提供)

2019年國家地理雜誌評選亞特蘭提斯書店是全球最美的書店。(作者提供)
2019年國家地理雜誌評選亞特蘭提斯書店是全球最美的書店。(作者提供)

3，希臘亞特蘭提斯書店 書香與星空交織

Atlantis書店位在希臘Santorini島。2004年幾位美國大學剛畢業的年輕人到Santorini旅遊，行程中，閱讀完隨身攜帶的書籍。他們幾杯小酒下肚後腦力激盪，在風景如織的Santotini小島，立刻租下一空屋成立書店。心想未來就書源不斷，不怕閱讀斷炊，還可以文會友。這就成為Atlantis書店的創業故事。

Atlantis書店成立數年後，成為世界知名書店。疫情前，我前往Santorini旅遊，住在Oia，離書店步行約15分鐘處。書店的外觀擺設，令人流連不已，藍天大海加上雪白的建築，讓人陶醉其中。

書店是依海邊山崖地勢而建，書室往下而走，彰顯了Santorini島建築的特性與風格。在書店的屋頂陽台遠眺大海、星羅棋布的島嶼盡在眼前，拿著一本輕鬆書瀏覽，再愜意不過。晚間書店陽台升起爐火，讓客人圍爐而聚，在星空之下、潮汐之邊，藉書籍尋求知識碰撞。

經營書店不易，特別是在希臘經營以英文為主的外文書店。我在Oia幾天，看到附近餐廳都備有中文菜單，Atlantis書店或許看到華人遊客的成長，也賣起中文書籍。過去幾年書店歇業，位在Oia的舊址大門緊鎖，讓到訪的書迷和遊客非常失望。2024年1月在離舊址約30分車程的Firostefani小鎮，Atlantis書店重新開幕，新的書店沿續過去的風格，再度吸引書迷和遊客。stefani小鎮，Atlantis書店重新開幕，新的書店還沿續過去的風格，吸引書迷和遊客。

莎士比亞書店與巴黎聖母院隔河相對，1951年重新開業，已成為文化聚會場所。(作者...
莎士比亞書店與巴黎聖母院隔河相對，1951年重新開業，已成為文化聚會場所。(作者提供)

參加莎士比亞書店風滾草計畫的人，每天有三件事要做： 閱讀一本書，為書店工作數小時...
參加莎士比亞書店風滾草計畫的人，每天有三件事要做： 閱讀一本書，為書店工作數小時，寫一頁不同人物的自傳，紀錄不同時代作家，旅行家和夢想家的故事。(作者提供)

4，巴黎莎士比亞書店 藝術家、作家聚集

我到巴黎塞納河(Seine River)左岸的莎士比亞書店(Shakesperes & Company)，見到數十人排隊等著進入書店盛況，當時立即感受到這家書店的魅力。

莎士比亞書店與巴黎聖母院隔著塞納河，許多遊客參觀完聖母院後信步到書店，喝杯咖啡買些紀念品和書，完成一趟充滿歷史與文學的巴黎旅遊。

莎士比亞書店成立於1919年，二戰期間歇業，戰後由一位充滿烏托邦主義的美國書商惠特曼(George Whitman)接手，惠特曼年幼時因父親在南京大學任教，和家人在中國居住過一年，開拓了人生視野。學校畢業後，他以波西米亞人流浪方式在美洲徒步旅行四年，行程中得到許多幫助，日後經營書店就以「盡你所能，取你所需」為原則。

書店是許多藝術家和作家聚集之地，海明威和喬伊斯等知名文人，都是常客，增添書店歷史氛圍。書店還提供「風滾草」(Tumbleweeds)計畫，幫助一些有文采的年輕人，以在書店短期工作換取食宿。因此，書店的工作人員的知識都相當豐富，能為客人找到所需之書。

在流行文化中，莎士比亞書店還是一些電影取景拍攝地點，伍迪艾倫的「午夜巴黎」，還有「愛在日落巴黎前」、「朱莉與朱莉亞」，包括金城武都在書店拍攝過電影和商業廣告。

除了電影，莎士亞比書店的書袋還受到追捧，一些名流已用莎士比亞書店書袋取代LV皮包，來顯示文化形象。到莎士比亞書店買一手提書袋，是「瞎拼」(shopping)的好點子。

「城市之光書店」是了解舊金山的文化地標。(作者提供)
「城市之光書店」是了解舊金山的文化地標。(作者提供)

5，舊金山城市之光書店 自由知識的燈塔

城市之光書店(City Lights Bookstore)1953年成立於舊金山華埠邊，70幾年來，已成為舊金山文化地標，美國知識探索精神象徵，也是國際知名獨立書店和出版社。

我第一次到城市之光書店，是帶著兩位當時唸中學的兒子來此參觀。他們的老師說只要到城市之光書店並提出證明，該門課成績可以加分。沒想到因而從中認識城市之光書店後面蘊涵的「跨掉的一代」(Beats)文化，和書店出版「嚎叫」(Howl)一書所揭櫫的前衛思潮和言論自由論戰的相關議題。

反權威反戰 獨特風格

城市之光書店是由兩位詩人創立，創辦人之一費林蓋蒂(Lawrence Ferlinghetti)，是巴黎莎士比亞書店創辦人惠特曼的好朋友。他希望透過這家書店讓大眾經由書籍和作家對話。而他獨特的人生旅程，塑造了這家書店反權威文化的風格。

費林蓋蒂二戰期間是美國海軍艦艇的指揮官，參加過諾曼第登陸，長崎原子彈爆炸後，他成為一反戰人士。戰後到巴黎索邦大學讀書獲文學博士。回來美國定居舊金山，教書、繪畫之餘成立城市之光書店，賣書之外還出版詩集。60年代嬉皮反戰運動風湧群起，他也成為一社會運動進步份子。

書店的成長中，他網羅一些類似背景的人。2023年獲美國國家圖書基金會卓越文學貢獻獎的山崎(Paul Yamazaki)在城市之光書店任職50餘年，現擔任圖書選購經理。

第三代日裔的山崎，自稱在年輕迷失年代功課非常差。無意之中，參加了一次黑豹黨活動，讓他開竅思考世局和越戰問題，進一步參加抗議活動，後被捕坐監。在獄中，經人介紹認識了費林蓋蒂，費林蓋蒂提供書店工作幫助他刑期減半。出獄後山崎從書店的搬運工開始，做到圖書選購經理，還獲得美國圖書基金會文學界卓越貢獻獎，被譽為美國文學界的燈塔。

從已過世創辦人費林蓋蒂和剛獲圖書服務獎的山崎的人生規跡，就可以感受到城市之光書店為何對進步思想的支持，對保守主義和審查制度的抗議，還有他們對自由知識的承諾，獲得舉世的讚譽。

最後書店獨特的設計風格，吸引許多網紅拍照，書店歡迎大家申請來此拍照。(作者提供)
最後書店獨特的設計風格，吸引許多網紅拍照，書店歡迎大家申請來此拍照。(作者提供)

最後書店獨特的設計風格，吸引許多網紅拍照，書店歡迎大家申請來此拍照。(作者提供)
最後書店獨特的設計風格，吸引許多網紅拍照，書店歡迎大家申請來此拍照。(作者提供)

6，洛杉磯最後書店 體驗靈異世界

最後書店(Last Bookstore)不僅是書店，更是一個文化體驗館，創辦人史賓賽(Josh Spencer)的人生與書店源起，加上書店獨特的藝術設計，成為社交媒體的焦點，還有書店裡由舊銀行金庫改成的恐怖小說區，在體驗靈異世界已闖出名號。這些元素使「最後書店」成為洛杉磯前沿的文化空間。

史賓賽在年輕時是一位熱愛閱讀與戶外運動的人，一場車禍半身不遂，坐上輪椅意志消沉，朋友警告他再不振作，將淪為流浪漢。一語驚醒，他開始在網上賣書維生。多年下來，開設「最後書店」成為加州最大的二手圖書交易中心，黑膠唱片部門也在業界享有聲譽。

在一偶然機會上，我被「最後書店」驚艷的照片吸引住，前往被稱之文化沙漠的洛杉磯市中心，看到舊銀行如何轉身為華麗書店。一進書店看到10米高挑的大堂，大理石地面，還有角落的舊式大金庫，陳列各類書籍。二樓可以看到利用2000多冊書堆砌出成拱形的「書海時空隧道」、「迷宮書架」以及「書頁飛天」的超現實設計，難怪成為知名網紅打卡點。

書是通往不同世界的門

史賓賽認為書是通往不同世界的門，而書店裡由舊金庫改成的恐怖小說區，則是通往黑暗世界的門，書店透過沉浸式體驗，讓讀者了解恐怖小說，甚至讓人申請在此過夜，來感受靈異世界。這是這家書店非常獨特吸引人之處。

取名「最後書店」是在自居這可能是最後一家實體書店，以此嘲諷實體書店不敵網上書店的趨勢，但「最後書店」它賣書之餘還提供多元文化生態體驗，備受好評。2024年底，在好萊塢又成立一家最後書店，以東方哲學來療癒人生

歐海市氣候乾燥溫和，Bart's戶外書店又採用錫薄板保護系統，保護書籍不虞下雨淋...
歐海市氣候乾燥溫和，Bart's戶外書店又採用錫薄板保護系統，保護書籍不虞下雨淋濕問題。(作者提供)

Bart‘s 自稱是世界最大的戶外書店，收藏了13萬本新書與舊書，從絕版珍本到二...
Bart‘s 自稱是世界最大的戶外書店，收藏了13萬本新書與舊書，從絕版珍本到二手平裝書皆有。(作者提供)

所有的東西，都在陽光下， 這是Bart's 戶外書店標榜的獨特風格。(作者提供)
所有的東西，都在陽光下， 這是Bart's 戶外書店標榜的獨特風格。(作者提供)

7，加州Bart's書店　 戶外閱讀沐浴暖陽

Bart's戶外書店(Bart's Books)的外觀非常低調，街邊的書架旁，可以看到僅容一人進出、掛著營業時間的小門，穿過小門進到書店，就是豁然開朗的院子，四周布滿書架，還延展到不同書房，有人在書架中找書，有人在溫薰陽光下看書。這景象很難讓人不愛上這全美最迷人的戶外書店。

書店創辦人Bart，在二戰是美國空軍的飛行領航官，多次隨機翻越喜馬拉雅山脈到中國載運傷兵，戰後到了巴黎，看到塞納河邊的書報攤林立，遊客在河邊樹蔭下喝咖啡看書，留下深刻印象。到了加州歐海市(Ojai)，想將塞納河那幅美景引進於此，他第一步先在街角裝置書架，讓人自由拿取付費，書店就如此源起。

歐海市附近住有不少好萊塢名流，不經意間會發現他們在書架間的蹤影，像知名演員安東尼霍金斯和茱莉亞羅勃茲都來過書店。我在書店中沒見到名流，但碰到最親切華裔工作人員。她一聽到我們用中文交談，立刻用中文來打招呼，還幫我們攝影。這名叫Zoey的華裔女孩在俄亥俄州長大，她說在南加州的陽光下坐擁書城工作，相當令人開心。

每一個人對書店都有不同的夢，Bart's戶外書店成立30多年，換了幾個業主，數年前，轉手到南加州南海岸購物中心(South Coast Plaza)的前任總經理格蘭(David Grant)手裡。格蘭管理年營業額高達15億美元，以賣奢侈品為主的南海岸購物中心。現投入書店文化產業。這個巨大的轉折，除了個人的理念，我想Bart's戶外書店的魅力，是重要因素。

令人懷念的北京老書蟲書店。(作者提供)
令人懷念的北京老書蟲書店。(作者提供)

8，北京老書蟲書店 回憶中的鴻儒氛圍

人生有起有落，書店亦復如此，像位於北京三里屯的老書蟲書店(The Bookworm)，陪我渡過許多在北京落單的日子。年前聽到老書蟲書店關門消息，不勝唏噓。

記得在寒冬，我第一次到老書蟲書店。在依著深紅牆壁，看到戶外階梯畫成20幾本書樣，需要經過這些書樣階梯才到二樓的書店。這些書樣階梯有「西遊記」、「科學怪人」、「傲慢與偏見」等書，當時踏上這書樣階梯時，我充滿了興奮之情。

曾獲孤獨星球 十佳書店

北京老書蟲書店是由幾位美國人在北京成立，以出售外文書刊為主，還提供餐飲服務。2011年被孤獨星球(Lonely Planet)選為全球10佳書店之一。

北京文化沙龍 活動滿滿

書店當時是北京著名文化沙龍之一。每天排有不同節目，像北京歷史講解、中國傳統手工藝術、科幻迷聚會、相聲脫口秀分享等活動。每年3月還有書蟲文學節，活動談笑中充滿鴻儒的文化氛圍，可惜已成為歷史永留心中。

一本好書 拓展人生視野

介紹上述八家書店給大家，是希望從不同的角度來了解各地方的風土人情，打開人生視窗。

曾在台北誠品書店，看到一則廣告寫著「1000元買不到一副好眼鏡，卻能買到比爾蓋茲眼光。(註新台幣)」。確實，好書帶來不同人生視野，讓人走入書店，而好的書店則是在網路虛擬世界不斷擴展之際，不僅賣書還是心靈交流空間、知識分享之處和最佳對話場所，這些書店在世界不同角落閃閃發光，成為文化的燈塔。

城市之光 加州 舊金山

上一則

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

下一則

旅行房車篇／阿拉斯加 63天房車之旅

延伸閱讀

蓋蒂中心開先例 收藏第一張AI生成攝影創作

蓋蒂中心開先例 收藏第一張AI生成攝影創作
隱匿病情？川普右手背出現不明瘀青 白宮：因每天握手

隱匿病情？川普右手背出現不明瘀青 白宮：因每天握手
美國現象／以火為題材 畫家關心生態

美國現象／以火為題材 畫家關心生態
洛杉磯藝術家畫火20年 如今現實正如他焦黑的畫布

洛杉磯藝術家畫火20年 如今現實正如他焦黑的畫布

熱門新聞

當父母或年邁的長輩到了不適合自行理財時，恐怕就是家人應該介入的時候。(圖／123RF)

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

2025-03-30 13:28
退休儲蓄帳戶最大的優勢在於這些存款或資產增加時不必繳納稅款。(圖／123RF)

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

2025-03-30 02:26
紐約人壽唐人街分公司總經理谷林麗提醒，理財的目標，不是短期致富，而是讓家庭在任何市場條件下都能「穩健而自由地生活」。(圖／123RF)

理財關鍵篇／華人理財有盲點？ 她建議「中西合璧 攻守兼備」

2025-03-30 14:35
「滾雪球還債法」即先償還最小的債務或餘額最低的帳戶，再對所有其他未償還債務做最低還款。還清最小的債務後，就繼續償還下一筆最小的債務，依此類推。(圖／123RF)

理財負債篇／低還款高花費 高薪夫婦理財不善欠巨債

2025-03-30 02:22

理財健檢篇／脫貧之道 不浪費錢在這8件事

2025-03-30 18:50
想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-03-30 02:05

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威