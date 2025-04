旅行書店篇／書店行旅 一場流動盛宴

Abaco書店在一古典建築裡,許多書迷來感受歷史與文學的交融。馬奎斯的作品,擺滿書架,「百年孤寂」一書更是受到青睬。(作者提供)

書店像一個流動的盛宴,是慰藉心靈最佳的地方。這幾年,到過不少書店和圖書館,令人驚艷不在少數,有些還得到包括「國家地理雜誌」等媒體的讚譽,和書迷的追捧。一些獨立書店的創業者,還具有豐富人生閱歷,參觀這些書店,從中可以感受到他們的人生哲學,也為自己找到生活方向。

我喜歡旅途中,在世界的一個小角落,靜下心來,看看書,聞聞書香,沉澱自己,感覺就像參加一場盛宴,而每一書店就像一道佳肴。此次介紹七家書店如同主菜,另外備有一家懷舊書店如甜點般,和大家分享。

卡塔赫納古城是聯合國文教組織世界遺產,古城有殖民時代建築和濃郁文化氛圍。(作者提供)

1,哥倫比亞Abaco書店 感受馬奎斯魔幻

Netflix 2024年底推出由諾貝爾文學獎得主馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez)「百年孤寂」(One Hundred Years of Solitude)小說改編的影集。影集烘托出南美洲哥倫比亞的人文地理與歷史,哥倫比亞卡塔赫納(Cartagena)舊城區的Abaco Libros y Cafe書店,是最能讓愛書人對馬奎斯小說,產生共鳴的地方。

卡塔赫納是一個迷人海邊城市,Abaco Libros y Cafe 書店位于舊城區狹窄街道一角,在炎熱的夏天像一片綠洲,進到書店除了品嘗著名的哥倫比亞咖啡外,還可以找尋書籍做為心靈的避難所。

踏入外觀鮮黃的書店,推開褐色的木門進入眺高的書室,馬奎斯的西班牙文和英文版小說占滿一個大書架,非常醒目。

除「百年孤寂」,馬奎斯另一出名的小說「愛在瘟疫蔓延時」(Love in the Time of Cholera,又譯「霍亂時期的愛情」),是他得諾貝爾獎後的第一部長篇小說,以卡塔赫納市為背景,描寫長達半個世紀、兩位老人的戀情。由於Abaco Libros y Cafe書店是卡塔赫納的文化地標,一些遊客到此書店來感受馬奎斯的創作契機,或許也在找尋真愛與認識拉美文化。

沉澱著西班牙殖民文化

書店不大,但書架書籍和咖啡飲料服務安排規畫得宜,再加上書店周邊環境,沉澱著深厚自16世紀以來的西班牙殖民文化,使Abaco Libros y Cafe被譽為全世界最美的獨立書店之一。

雅典人書店保留了Grand Splendid 劇院的輝煌和優雅。(高銘人提供)

史諾的「紅星照耀中國」一書排在書架最矚目之處。(作者提供)

2,阿根廷雅典人書店 富麗堂皇全球最美

20世紀初,布宜諾斯艾利斯人文薈萃,是拉丁美洲文學作品發表重鎮,好的書店因之孕育而生。雅典人書店(El Ateneo Grand Splendid)是由劇院改建而成,2019年被「國家地理雜誌」譽為全球最美的書店。

書店位Recoleta商業區附近,我一進書店,就看到史諾(Edgar Snow)寫的「紅星照耀中國」(Red Star Over China, 舊譯「西行漫記」) 西班牙文版,這是美國記者史諾在上世紀30年代,紀錄毛澤東長征的故事,他因此書在中國成名,這類歷史書籍,擺在書店最醒目位置。

逛雅典人書店是件賞心悅目的事,雖然陳列的書大部分是西班牙文書籍,但是書店富麗堂皇的建築,看看高聳穹頂的華麗壁畫,在舞台改建的咖啡區啜飲一杯卡布奇諾咖啡,心想這舞台曾有不少優秀的探戈舞者和歌手在此演出,已足令人沉醉其中。

書店面積有2萬平方呎,陳列10萬多本書,如此大的空間每年吸引近百萬人來此,但卻不感擁擠。坐在由劇院包廂改成的閱讀區,翻翻阿根廷的巴塔哥尼亞地區美景圖冊,讓人覺得不虛此行。

亞特蘭提斯書店已遷至新址,舊書店的氛圍,沐浴在希臘蔚藍海岸的燦爛陽光中。(作者提供)

紐約時報評論說,亞特蘭提斯書店是歐洲最迷人的書店。(作者提供)

2019年國家地理雜誌評選亞特蘭提斯書店是全球最美的書店。(作者提供)

3,希臘亞特蘭提斯書店 書香與星空交織

Atlantis書店位在希臘Santorini島。2004年幾位美國大學剛畢業的年輕人到Santorini旅遊,行程中,閱讀完隨身攜帶的書籍。他們幾杯小酒下肚後腦力激盪,在風景如織的Santotini小島,立刻租下一空屋成立書店。心想未來就書源不斷,不怕閱讀斷炊,還可以文會友。這就成為Atlantis書店的創業故事。

Atlantis書店成立數年後,成為世界知名書店。疫情前,我前往Santorini旅遊,住在Oia,離書店步行約15分鐘處。書店的外觀擺設,令人流連不已,藍天大海加上雪白的建築,讓人陶醉其中。

書店是依海邊山崖地勢而建,書室往下而走,彰顯了Santorini島建築的特性與風格。在書店的屋頂陽台遠眺大海、星羅棋布的島嶼盡在眼前,拿著一本輕鬆書瀏覽,再愜意不過。晚間書店陽台升起爐火,讓客人圍爐而聚,在星空之下、潮汐之邊,藉書籍尋求知識碰撞。

經營書店不易,特別是在希臘經營以英文為主的外文書店。我在Oia幾天,看到附近餐廳都備有中文菜單,Atlantis書店或許看到華人遊客的成長,也賣起中文書籍。過去幾年書店歇業,位在Oia的舊址大門緊鎖,讓到訪的書迷和遊客非常失望。2024年1月在離舊址約30分車程的Firostefani小鎮,Atlantis書店重新開幕,新的書店沿續過去的風格,再度吸引書迷和遊客。stefani小鎮,Atlantis書店重新開幕,新的書店還沿續過去的風格,吸引書迷和遊客。

莎士比亞書店與巴黎聖母院隔河相對,1951年重新開業,已成為文化聚會場所。(作者提供)

參加莎士比亞書店風滾草計畫的人,每天有三件事要做: 閱讀一本書,為書店工作數小時,寫一頁不同人物的自傳,紀錄不同時代作家,旅行家和夢想家的故事。(作者提供)

4,巴黎莎士比亞書店 藝術家、作家聚集

我到巴黎塞納河(Seine River)左岸的莎士比亞書店(Shakesperes & Company),見到數十人排隊等著進入書店盛況,當時立即感受到這家書店的魅力。

莎士比亞書店與巴黎聖母院隔著塞納河,許多遊客參觀完聖母院後信步到書店,喝杯咖啡買些紀念品和書,完成一趟充滿歷史與文學的巴黎旅遊。

莎士比亞書店成立於1919年,二戰期間歇業,戰後由一位充滿烏托邦主義的美國書商惠特曼(George Whitman)接手,惠特曼年幼時因父親在南京大學任教,和家人在中國居住過一年,開拓了人生視野。學校畢業後,他以波西米亞人流浪方式在美洲徒步旅行四年,行程中得到許多幫助,日後經營書店就以「盡你所能,取你所需」為原則。

書店是許多藝術家和作家聚集之地,海明威和喬伊斯等知名文人,都是常客,增添書店歷史氛圍。書店還提供「風滾草」(Tumbleweeds)計畫,幫助一些有文采的年輕人,以在書店短期工作換取食宿。因此,書店的工作人員的知識都相當豐富,能為客人找到所需之書。

在流行文化中,莎士比亞書店還是一些電影取景拍攝地點,伍迪艾倫的「午夜巴黎」,還有「愛在日落巴黎前」、「朱莉與朱莉亞」,包括金城武都在書店拍攝過電影和商業廣告。

除了電影,莎士亞比書店的書袋還受到追捧,一些名流已用莎士比亞書店書袋取代LV皮包,來顯示文化形象。到莎士比亞書店買一手提書袋,是「瞎拼」(shopping)的好點子。

「城市之光書店」是了解舊金山的文化地標。(作者提供)

5,舊金山城市之光 書店 自由知識的燈塔

城市之光書店(City Lights Bookstore)1953年成立於舊金山華埠邊,70幾年來,已成為舊金山文化地標,美國知識探索精神象徵,也是國際知名獨立書店和出版社。

我第一次到城市之光書店,是帶著兩位當時唸中學的兒子來此參觀。他們的老師說只要到城市之光書店並提出證明,該門課成績可以加分。沒想到因而從中認識城市之光書店後面蘊涵的「跨掉的一代」(Beats)文化,和書店出版「嚎叫」(Howl)一書所揭櫫的前衛思潮和言論自由論戰的相關議題。

反權威反戰 獨特風格

城市之光書店是由兩位詩人創立,創辦人之一費林蓋蒂(Lawrence Ferlinghetti),是巴黎莎士比亞書店創辦人惠特曼的好朋友。他希望透過這家書店讓大眾經由書籍和作家對話。而他獨特的人生旅程,塑造了這家書店反權威文化的風格。

費林蓋蒂二戰期間是美國海軍艦艇的指揮官,參加過諾曼第登陸,長崎原子彈爆炸後,他成為一反戰人士。戰後到巴黎索邦大學讀書獲文學博士。回來美國定居舊金山,教書、繪畫之餘成立城市之光書店,賣書之外還出版詩集。60年代嬉皮反戰運動風湧群起,他也成為一社會運動進步份子。

書店的成長中,他網羅一些類似背景的人。2023年獲美國國家圖書基金會卓越文學貢獻獎的山崎(Paul Yamazaki)在城市之光書店任職50餘年,現擔任圖書選購經理。

第三代日裔的山崎,自稱在年輕迷失年代功課非常差。無意之中,參加了一次黑豹黨活動,讓他開竅思考世局和越戰問題,進一步參加抗議活動,後被捕坐監。在獄中,經人介紹認識了費林蓋蒂,費林蓋蒂提供書店工作幫助他刑期減半。出獄後山崎從書店的搬運工開始,做到圖書選購經理,還獲得美國圖書基金會文學界卓越貢獻獎,被譽為美國文學界的燈塔。

從已過世創辦人費林蓋蒂和剛獲圖書服務獎的山崎的人生規跡,就可以感受到城市之光書店為何對進步思想的支持,對保守主義和審查制度的抗議,還有他們對自由知識的承諾,獲得舉世的讚譽。

最後書店獨特的設計風格,吸引許多網紅拍照,書店歡迎大家申請來此拍照。(作者提供)

6,洛杉磯最後書店 體驗靈異世界

最後書店(Last Bookstore)不僅是書店,更是一個文化體驗館,創辦人史賓賽(Josh Spencer)的人生與書店源起,加上書店獨特的藝術設計,成為社交媒體的焦點,還有書店裡由舊銀行金庫改成的恐怖小說區,在體驗靈異世界已闖出名號。這些元素使「最後書店」成為洛杉磯前沿的文化空間。

史賓賽在年輕時是一位熱愛閱讀與戶外運動的人,一場車禍半身不遂,坐上輪椅意志消沉,朋友警告他再不振作,將淪為流浪漢。一語驚醒,他開始在網上賣書維生。多年下來,開設「最後書店」成為加州 最大的二手圖書交易中心,黑膠唱片部門也在業界享有聲譽。

在一偶然機會上,我被「最後書店」驚艷的照片吸引住,前往被稱之文化沙漠的洛杉磯市中心,看到舊銀行如何轉身為華麗書店。一進書店看到10米高挑的大堂,大理石地面,還有角落的舊式大金庫,陳列各類書籍。二樓可以看到利用2000多冊書堆砌出成拱形的「書海時空隧道」、「迷宮書架」以及「書頁飛天」的超現實設計,難怪成為知名網紅打卡點。

書是通往不同世界的門

史賓賽認為書是通往不同世界的門,而書店裡由舊金庫改成的恐怖小說區,則是通往黑暗世界的門,書店透過沉浸式體驗,讓讀者了解恐怖小說,甚至讓人申請在此過夜,來感受靈異世界。這是這家書店非常獨特吸引人之處。

取名「最後書店」是在自居這可能是最後一家實體書店,以此嘲諷實體書店不敵網上書店的趨勢,但「最後書店」它賣書之餘還提供多元文化生態體驗,備受好評。2024年底,在好萊塢又成立一家最後書店,以東方哲學來療癒人生

歐海市氣候乾燥溫和,Bart's戶外書店又採用錫薄板保護系統,保護書籍不虞下雨淋濕問題。(作者提供)

Bart‘s 自稱是世界最大的戶外書店,收藏了13萬本新書與舊書,從絕版珍本到二手平裝書皆有。(作者提供)

所有的東西,都在陽光下, 這是Bart's 戶外書店標榜的獨特風格。(作者提供)

7,加州Bart's書店 戶外閱讀沐浴暖陽

Bart's戶外書店(Bart's Books)的外觀非常低調,街邊的書架旁,可以看到僅容一人進出、掛著營業時間的小門,穿過小門進到書店,就是豁然開朗的院子,四周布滿書架,還延展到不同書房,有人在書架中找書,有人在溫薰陽光下看書。這景象很難讓人不愛上這全美最迷人的戶外書店。

書店創辦人Bart,在二戰是美國空軍的飛行領航官,多次隨機翻越喜馬拉雅山脈到中國載運傷兵,戰後到了巴黎,看到塞納河邊的書報攤林立,遊客在河邊樹蔭下喝咖啡看書,留下深刻印象。到了加州歐海市(Ojai),想將塞納河那幅美景引進於此,他第一步先在街角裝置書架,讓人自由拿取付費,書店就如此源起。

歐海市附近住有不少好萊塢名流,不經意間會發現他們在書架間的蹤影,像知名演員安東尼霍金斯和茱莉亞羅勃茲都來過書店。我在書店中沒見到名流,但碰到最親切華裔工作人員。她一聽到我們用中文交談,立刻用中文來打招呼,還幫我們攝影。這名叫Zoey的華裔女孩在俄亥俄州長大,她說在南加州的陽光下坐擁書城工作,相當令人開心。

每一個人對書店都有不同的夢,Bart's戶外書店成立30多年,換了幾個業主,數年前,轉手到南加州南海岸購物中心(South Coast Plaza)的前任總經理格蘭(David Grant)手裡。格蘭管理年營業額高達15億美元,以賣奢侈品為主的南海岸購物中心。現投入書店文化產業。這個巨大的轉折,除了個人的理念,我想Bart's戶外書店的魅力,是重要因素。

令人懷念的北京老書蟲書店。(作者提供)

8,北京老書蟲書店 回憶中的鴻儒氛圍

人生有起有落,書店亦復如此,像位於北京三里屯的老書蟲書店(The Bookworm),陪我渡過許多在北京落單的日子。年前聽到老書蟲書店關門消息,不勝唏噓。

記得在寒冬,我第一次到老書蟲書店。在依著深紅牆壁,看到戶外階梯畫成20幾本書樣,需要經過這些書樣階梯才到二樓的書店。這些書樣階梯有「西遊記」、「科學怪人」、「傲慢與偏見」等書,當時踏上這書樣階梯時,我充滿了興奮之情。

曾獲孤獨星球 十佳書店

北京老書蟲書店是由幾位美國人在北京成立,以出售外文書刊為主,還提供餐飲服務。2011年被孤獨星球(Lonely Planet)選為全球10佳書店之一。

北京文化沙龍 活動滿滿

書店當時是北京著名文化沙龍之一。每天排有不同節目,像北京歷史講解、中國傳統手工藝術、科幻迷聚會、相聲脫口秀分享等活動。每年3月還有書蟲文學節,活動談笑中充滿鴻儒的文化氛圍,可惜已成為歷史永留心中。

一本好書 拓展人生視野

介紹上述八家書店給大家,是希望從不同的角度來了解各地方的風土人情,打開人生視窗。

曾在台北誠品書店,看到一則廣告寫著「1000元買不到一副好眼鏡,卻能買到比爾蓋茲眼光。(註新台幣)」。確實,好書帶來不同人生視野,讓人走入書店,而好的書店則是在網路虛擬世界不斷擴展之際,不僅賣書還是心靈交流空間、知識分享之處和最佳對話場所,這些書店在世界不同角落閃閃發光,成為文化的燈塔。