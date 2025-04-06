旅行啟蒙篇／旅行的力量 細說旅行3個層次

一群美國遊客在義大利街頭與旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯(右)合影。（取自維基共享資源／By Marlene Tebbe)

對遠方，人們總是懷著一分美好的憧憬。有人旅行是為了休息，有的是為了發現，有的是為了在旅行清單上註銷一個國家和城市，那麼，你呢？

旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯25歲時，自費出版了他關於歐洲旅行的第一本書《走後門遊歐洲》(Europe Through the Backdoor)，此為2024年版本。(取自瑞克·史蒂夫斯網站)

著名旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯 (Rick Steves) 認為旅行有三個層次：

第一個層次是休閒、度假，

第二個層次是了解歷史與文化，

第三個層次是做一個朝聖者，尋找生活的意義。

瑞克·史蒂夫斯的公共廣播系列《和瑞克·史蒂夫斯一起旅行》和他關於歐洲旅行的書籍，是我們家歐洲自由行的指南，每次旅行都是帶著他的書，並用手機下載了他歐洲導遊的軟件，邊走邊聽。無論是走在義大利佛羅倫斯的大街，還是在西班牙高第設計的聖家堂，或是在倫敦的聖保羅大教堂，瑞克的聲音帶領著我們去領略異域的歷史、文化和風土人情。

2024年10月，聽朋友說瑞克·史蒂夫斯要到洛杉磯千橡市的音樂廳演講，我們立刻購票，想一睹真面目。當他出現在舞台上時，身穿深色的便裝，腳穿旅遊鞋，好像剛剛從一次旅行中歸來，他一手持麥克風，另一手插在褲袋裡，侃侃而談，就像是從他的旅行電視節目中走出來一樣。原定一個小時的節目，延長到兩個小時才結束。節目有兩個部分，第一部分關於旅行；第二部分，談旅行為何是一種政治行為。

首先，瑞克·史蒂夫斯談到他是如何和旅行結緣的。1969年，14歲的他首次前往歐洲，與父親一起參觀鋼琴工廠；18歲時，他擁有一架鋼琴。他開始自己旅行，通過教授鋼琴課資助旅行。23歲時，他坐汽車去土耳其 的伊斯坦堡和尼泊爾的加德滿都。25歲時，他決定在做鋼琴老師還是旅行老師中做出選擇，最後他將家鄉的一個鋼琴演奏廳改成了旅行演講廳。那時他剛剛自費出版了他關於歐洲旅行的第一本書《走後門遊歐洲》(Europe Through the Backdoor).

瑞克·史蒂夫斯的書，最初提供給大家購票旅行的指南；後來，開始介紹飲食、文化、歷史；最後，談到旅行的意義。他主持了100多個公共電視台的旅行節目，包括「瑞克·史蒂夫斯的歐洲」。

現在，瑞克·史蒂夫斯每年大約有三分之一的時間在歐洲度過，研究旅遊指南，拍攝電視節目，並為旅行者尋找新發現。

關於旅行策略 也些小祕訣

2019年，我和兒子去西班牙巴塞隆納 (Barcelona) 自由行，在市中心逛街時，打開了他的語音導遊軟件，上一刻還走在繁華的大街和遊客摩肩擦踵，下一刻就拐進一條清幽小巷子，看到一家咖啡館。拱型的玻璃門、深咖啡色的門框，右面立著菜單，左面的玻璃窗有一副畫，上面寫著「四隻貓」。原來，這就是著名的「四隻貓咖啡館」(4 Gats/ 西班牙文Els Quatre Gats)，畫家畢卡索 出名前常常和藝文界朋友在此出入。

巴塞隆納「四隻貓」咖啡館，拱型的玻璃門、深咖啡色的門框，畫家畢卡索出名前常常和朋友在此出入。(截自谷歌地圖) 巴塞隆納「四隻貓」咖啡館內牆上的畫--兩個白衣男子騎著雙人自行車。(截自谷歌地圖)

我們進入咖啡館，點了幾樣點心，一面欣賞著牆上的現代名畫「拉蒙·卡薩斯和佩雷·羅梅烏在雙人自行車上」(Ramon Casas and Pere Romeu on a Tandem)的複製品-兩人穿著白衣騎著雙人自行車，還有各種盤子的陳設，一面想像著當年的畢卡索和友人聚會的情境。

關於旅行策略，瑞克·史蒂夫斯傳授了一些旅行的祕訣，例如，在關門前一個小時入場、事先買票 (city pass)、避免人群擁擠、避免旅遊旺季；他鼓勵美國人以一個當地人的身分旅行，吃當地人去的餐館，因為當地人是最好的評判者。他給予輕裝上陣的建議，一個隨身的行李箱和一個背包就可以走遍天下。在過去的旅行中，我曾經有過三次托運行李箱誤點到達目的地的經歷，造成不必要的麻煩，非常認同他輕裝上陣的理念。

瑞克提倡拓寬視野的旅行 。在旅行中，走出舒適圈，你會發現自己不再是大多數，而是成為一個異類，你可以體會一個異鄉人的心情。你發現美國並不是規範的定義者。有的地方年、月、日的次序與美國不同，不是說他們的方式比美國好，而是，這是另外一種方式，美國人的方式並不是放之四海而皆凖的。在中東一個國家旅行時，有一個人對瑞克說：「這個世界， 三分之一的人吃飯用湯匙和叉子，三分之一的人用筷子， 三分之一的人用手。我們跟你們一樣文明。」

瑞克總結旅行有除了休閒、度假、了解歷史與文化、尋找生活的意義以外，旅行也是一種政治手段。

這體現在一一當你發現你和其他人不同時，你的反應是什麼？他認為不是築牆，而是建橋，建立彼此的溝通。歷史上那些專制的統治者，就是希望人變得愚蠢， 利用人們的恐懼來實現自己的目的。

當瑞克決定去伊朗 時，大家都覺得不理解。他開玩笑說：「在轟炸你的敵人之前，首先應該去了解他們。」在伊朗的德黑蘭，他看到一座八層樓的大樓，外牆畫著一面美國國旗，但是，條形被長條形的炸彈代替，星星被骷髏代替，宣傳畫的寓意不言而喻。走在這樣的地方，作為美國人難免會尷尬。

瑞克·史蒂夫斯提起去伊朗時，看到牆上畫的美國國旗，長條形被炸彈代替，星星被骷髏代替。這是2024年10月，一名伊朗婦女走過德黑蘭前美國大使館，牆上一幅諷刺美國國旗的圖片。(美聯社)

旅行教會尊重不同文化

瑞克採訪本地人，一個頭戴黑色頭巾的女生說：「這是政府之間的事，不關老百姓的事。」這些宣傳畫由來已久，並不代表人民的意願。在旅行中，瑞克沒有想到的是，他在伊朗受到的友善超過任何一座其他的城市，包括他所住的城市西雅圖。

有一天，瑞克搭的車被堵在伊朗的街頭，旁邊一輛車的司機搖下窗戶，遞過來一束花，說是「給後座的外國人，為我們這裡的交通堵塞，說聲對不起。」 在瑞克的鏡頭下，那些帶著黑色頭巾的女子，有一種特別神祕的表現力。那些伊朗女子雖然披著黑色頭巾，身穿黑色衣服，卻擋不住青春的氣息，和對未來的憧憬。

瑞克談到在一些非洲窮困的地方，母親們每天要走很遠的路去打水。每打一口井需要5000美元，而美國派出的每個士兵需要每年花100萬，一個士兵一年的花銷就可以在當地打200口井，當那些母親們不需要去遠處打水，在家門口，就可以用水泵從井中取水，母親們會禱告說：「願上帝保佑美國。」這就是一個國家的軟實力。相比之下，靠著槍砲建立起來的硬實力，顯得多麼軟弱無力。

在演講的最後，瑞克放了一段土耳其旋轉舞。舞者是個伊斯蘭教的僧侶，身穿白衣，頭戴棕色帽子，他仰面朝天，以一腳為中心不停旋轉。中心的一腳，代表他的家和社區，另一隻旋轉的腳代表行走在世間。他一手向上，是從上帝那裡接受祝福，另外一手向下，是向人傳遞祝福。蘇菲舞，是一種禱告，在禱告中，舞者與神合一並成為神與世人相連的管道。舞者對舞蹈的解讀發人深思。

瑞克·史蒂夫斯提起蘇菲舞，這是土耳其的旋轉舞者表演蘇菲舞。蘇菲舞，是一種禱告，在禱告中，舞者與神合一並成為神與世人相連的管道。(路透) 旋轉舞者在土耳其伊斯坦堡拜占庭時代的聖索菲亞大教堂外表演。(美聯社)

旅行不是自拍和PO圖

在演講廳，瑞克對在座的美國人說，作為美國人，我們以自己的傳統和文化為傲，然而，旅行教會我們，每個國家都有自己的獨立日，也都有自己的911，每個民族都有自己的歷史包袱，正如每個人都有自己的「美國夢」。瑞克說，這就是旅行帶給我們的人生體驗，歸來後，我們會有更開放的視野，不同的看法，我們會建造一個更好的世界，成為更好的自己──這才是旅行的真正意義。而不是自拍，不是在社交媒體上炫耀到此一遊的照片。

2024年12月14日，《紐約時報》有一篇關於瑞克·史蒂夫斯的採訪，題目是「瑞克·史蒂夫斯拒絕對世界持憤世嫉俗態度」，他提到，在這個變化多端的世界，國與國，人與人之間，有很多的不同和對彼此的誤解。

他說：「我很難相信外出旅行的人不被他們所見所聞所影響。我鼓勵人們去思考。被恐懼所捆綁的人，是那些從未旅行過的人，他們的世界觀受到商業新聞媒體的影響。而不受恐懼挾持的人，是那些去過敵對國家，並遇到過敵人的人。我最深刻的旅行經歷是去那些我不該去的地方：古巴、巴勒斯坦、伊朗。當他們見到我時，他們國家的宣傳就很難將我妖魔化，而當我見到他們時，我國的宣傳就很難將他們非人化。這就是旅行的力量。」

2024年10月，旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯到洛杉磯千橡市演講。(作者提供)

我們嚮往著去遠方，然而，瑞克·史蒂夫斯認為我們的足跡到過多少個地方並不重要，重要的是，歸來後，我們發生了什麼改變，我們對世界和自我的認識有什麼不同。那麼你呢，旅行對你意味著什麼？