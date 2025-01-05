旅遊／傑爾巴畫牆村 入眼皆藝術

路人在貨車圖畫之前，成了畫的一部分。（圖荊棘提供）

你以為街頭塗鴉只是轉眼而逝的藝術？或者根本稱不上藝術？

那你實在該到突尼西亞的傑爾巴島（Djerba）來看看這兒舉世聞名的傑爾巴畫牆村（Djerbahood Erriadh）。

現代+傳統 彩繪窄巷角落

這個常被稱為「街頭藝術館」的畫牆村，是由「巴黎巡迴畫廊」（Itinerrance de Paris Gallery）發起，150位藝術家受邀在2014年、從30個國家來到傑爾巴島，用500桶油漆在狹窄的巷子和寂靜的角落，創作出250幅壁畫。這些藝術家融合傳統和現代的形式，用牆畫這種最接近平民生活的媒體，表達出此地各色人種和他們代表的特有文化。

也許你會問，為何要選這個貧窮偏僻的地方，創立街頭藝術館呢？

獵人殺野牛。（圖荊棘提供）

傑爾巴島是北非沿著地中海岸最大的島，面積514平方公里，人口約有17萬，在2023年成為聯合國世界文化遺產。

在傳說中，這是荷馬史詩裡奧迪修斯在回家的曲折長途中，被困於食蓮人的那個島。實際上，這個島自古以來就有各種民族來往；古代的希臘人曾由愛琴海進入此地，腓力基人在此經商開發，迦太基人在此建立強大的王國，在羅馬統治的時代，此地更是商務繁榮。

宗教不同 族裔相處融洽

西元665年以後此地成為伊斯蘭教領域；在奧圖曼帝國占領時，不少土耳其 人遷入；在西班牙排斥異端外教的中古世紀，大批猶太 人和伊斯蘭教徒遷居此地；在突尼西亞成為法國殖民地後，還有一批法國人遷入。

直到今天，多種民族融洽相處，即使各信各自的宗教，遵從自家的傳統，卻是彼此往來頻繁的鄰居，孩子也不分種族地玩在一起。這與世界其他地區因種族不同宗教相異，而你打我殺到不共載天之仇大不相同。這個島上有很多清真寺， 也有不少猶太教堂。每年猶太人從遠方來到島上的格瑞巴猶太教堂（La Ghriba Synagogue）朝聖。

阿拉伯人擊鼓而舞。（圖荊棘提供）

每個轉身 都是驚喜震撼

「巴黎流動畫廊」的館長謝克（Mehdi Ben Cheik）認為，街頭巷尾的塗鴉是由平民的生活演化出來，不但有勇敢而倔強的生命，還有比傳統藝術更多的創造空間，確實可以提升為永久的藝術。他常說，沒有街頭藝術就像沒有泡沫的水--平淡、無趣、沒有想像力。

畫牆村的街角。（圖荊棘提供） 橄欖樹上有小鳥。（圖荊棘提供）

為了使世人可以看到街頭塗鴉的無限形象，他和他的同伴創造出這世上第一個沒有天花板阻擋，也沒圍牆隔離的露天藝術館，在這小村落的大門、牆壁、街頭和巷尾留下令人驚嘆的壁畫作品；他簡稱這個藝術館為「hood」，這個小村為「Djerbahood」，粗略地翻譯成「咱們這幫子」，或是「傑爾巴這幫子」，以強調它平實、謙卑，屬於平民的根源。

伊斯蘭女子靜坐一角。（圖荊棘提供） 有植物點綴的多彩店舖。（圖荊棘提供）

今年5月底，我們這批文人組成的旅遊團，也沒聽到導遊事前解說，就這麼毫無心理準備地竄進傑爾巴畫牆村。在這古舊樸實的小村子裡，四周都是土色的傳統房屋，撲面而來的是豐富的顏色和形象，塗畫在大門、牆壁、街道上，把我們震撼得說不出話來。

小巷曲迴、寂靜無人，我們每轉身就看到一幅新的圖畫和景象：伊斯蘭的美女，低頭無言；色彩鮮豔的陶器，排列成對；磁磚拼湊成的和平鴿，是這畫牆村的標誌；神祕的藍眼睛從牆角飄過來，若有若無地瞄著我們；有鳥兒居住的橄欖樹，和巷子裡真實的花樹混合在一起；小男孩牽著他的氣球 站在牆角，使我們聯想到那個小孩和氣球的兒童故事；獵人勇猛健壯，舉劍欲殺成群奔駛的野牛；阿拉伯舞者穿著傳統的袍子，擊鼓飛躍；路人站在滿載貨物的舊車之前，分不出畫到哪裡為止，人從何處開始，那路人也進入畫中。

民間藝術 24小時不打烊

要去看這個露天藝術館也不難，從首都突尼斯坐飛機可直達傑爾巴島，這兒的出租汽車司機沒有誰不知道這個傑爾巴畫牆村。也可以從首都直接開車過去，不到兩三小時的路程，而且有陸橋，不需過海。

傑爾巴島本來就是個旅遊勝地，有美麗的沙灘海景，有乾燥宜人的氣候。沿著海岸，有很多高級的五星豪華旅舍，價錢只是美國普通的旅館；也有便宜舒服的旅舍，充滿阿拉伯風情。畫牆村一天24小時，整年開放，不收門票；本來就是個村落裡沒有圍牆沒有天花板的民間藝術嘛。