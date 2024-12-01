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醫藥／服用降血脂藥物 最怕自行停藥

李樹人

偏愛紅肉、油炸美食，又缺乏運動，50多歲許先生在幾年前健檢報告血液檢查項目幾乎滿江紅，隨後就醫，確診為高血脂肪，低密度膽固醇超過200mg/dl，比許多人的總膽固醇數值還高，經醫師評估後，建議服用降血脂藥物，膽固醇數值逐漸降至正常值。

許先生至中國旅遊三個星期，期間大吃大喝，常忘了服用藥物。返台後回診，抽血報告顯示，低密度膽固醇竟從之前80mg/dl，驟升至178mg/dl，他自己嚇了一跳，而醫師也皺起眉頭，問他「是否自行停藥」。

台灣嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科主治醫師黃欣寧表示，在檢查出高血脂後，務必規律用藥，否則數據一定驟升。

從初級預防觀點來看，低密度膽固醇如果超過190mg/dl，接受藥物治療，數值恢復正常，甚至更低，就可降低日後心血管風險。至於次級預防，例如，曾放過心血管支架、中風、心肌梗塞的患者，治療目標就必須壓至100mg/dl，甚至70mg/dl以下，將血管阻塞的風險降低。

黃欣寧舉例，56歲陳先生為三高病友，合併高血壓、糖尿病、高血脂，且曾腦中風，在治療高血脂時，就必須更為謹慎，採用更高強度的降血脂藥物，藉此預防二次中風。

怕副作用 不想終身吃藥

台灣國泰醫院心血管中心主治醫師李浩維說，降血脂藥物效果良好，但排斥用藥的病友大有人在，原因有二，一為副作用所致，二為不想終身用藥。

常見降血脂用藥可分為Statin類、Fibrates纖維酸鹽類、總膽固醇吸收抑制劑、膽酸結合樹脂、菸鹼酸類等五大類，各有其優缺點，以Statin類藥物為例，它是醫師最常開立的降血脂藥，可抑制肝細胞中的膽固醇合成相關酵素，藉此降血脂。但副作用為頭痛、噁心、疲倦，以及肌肉痠痛、肝功能指數上升。因此，患者初次服用前須確認肝腎功能。

此外，服用降血脂藥的病友必須每三個月回診抽血，檢查相關數值，除了觀察治療效果，也由醫師評估副作用高低，如果副作用讓病友感到不適，影響用藥意願，就會更換其他類別藥物。

黃欣寧指出，許先生就是最典型個案，規律用藥期間治療效果良好，但只是稍微放縱三周，就從80mg/dl升至178mg/dl。如果懶得回診，又中斷治療，勢必成為腦中風、心肌梗塞等心血管疾病高風險族群。

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