ICE控波市警寧放罪犯不合作 吳弭「每人有權來美」掀波

特派員黃惠玲／綜合報導
ICE代理局長里昂斯稱，波士頓警方拒絕拘押的無證移民，去年近170件，而非警方聲稱的57件。(美聯社)
移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)日前批評波士頓警察局未執行移民拘押(detainer)請求。里昂斯指出，2025年波士頓警方共拒絕了近170份移民拘押請求，而非波城警局局長寇克斯(Michael Cox)所稱的57份。

里昂斯是在波士頓市議會上周以九比四的結果否決了市議員提出的正式請求之後批評的。該請求要求市長向市議會提供自2024年1月以來波士頓警察局無視ICE拘留請求的具體信息，包括這些請求是否與「未結刑事案件」有關。

波士頓先鋒報報導，里昂斯表示：「ICE在2025年對被警方看管的犯罪非法移民提出了167份拘押請求，遠高於警方所承認的數字。諷刺的是，警察局長寇克斯竟稱警方拒絕我們的拘押請求，是為了與社區建立信任。但將曾犯罪的非法移民釋放回他們曾造成傷害的社區，如何建立信任？這並無助於公共安全，反而顯示當地警方過於政治化，寧願釋放罪犯也不願與ICE合作。」

里昂斯提及的名單中，包括36歲安哥拉籍的Marlon Joel Rodriguez，他面臨家庭暴力及窒息罪的指控，並有酒駕與家庭暴力前科。

ICE於社交媒體上表示，該局在川普總統及DHS部長諾姆領導下，2025年逮捕超過70萬名非法移民，其中近七成涉及刑事案件或已定罪。他去年8月曾指，部分波士頓警察秘密向移民官提供資訊，協助逮捕犯罪非法移民，但因害怕政治後果而無法公開合作。里昂斯稱：「我們在許多司法管轄區看到，有不少波士頓警察願意私下協助ICE，這是目前問題所在。」

據Breitbart News報導，聯邦移民官與警方合作，在麻州針對暴力罪犯、幫派成員及外國通緝犯的行動中，共逮捕超過1400名非法移民罪犯。

另一方面，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)近期表示「每個人都有合法權利來美國」，言論在社群媒體引發熱議。ICE對此重申其執法使命：「成千上萬美國家庭因犯罪非法移民的暴力而破碎。美國公民遭到非法居留者的強姦與殺害。這就是我們戰鬥的理由，這就是我們的使命。」

