艾普斯坦爆曾捐25萬給紐約西奈山醫院 招待華醫1家人造訪小島

艾普斯坦檔案顯示，他曾邀請華裔醫生到他的小島，以示感謝。(路透)

政治新聞網站POLITICO在司法部日前公布的300萬頁檔案發現，艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)在2008年要求未成年人賣淫的州指控被定罪後，至少向紐約西奈山醫院(Mount Sinai)捐贈25萬元，是以往公開金額的十倍以上。艾普斯坦藉其捐款與西奈山的醫生保持異常密切聯繫。

例如，艾普斯坦享受西奈山的醫生上門接種流感疫苗 和檢查腫瘤的服務。艾普斯坦也曾與西奈山一名心臟病 專家表明，想買救護車給他位於加勒比海的私人小島「小聖詹姆斯」(Little St. James)島使用。該島後來因艾普斯坦性販賣未成年人活動而惡名昭彰。

2012年10月，艾普斯坦與一名女子搭機返回紐約，說女子從車上摔下，額頭需要縫針，西奈山的伊娃．安德森杜賓(Eva Andersson-Dubin)醫生，告知艾普斯坦，傑斯．丁(譯音，Jess Ting)醫師隨時待命。

2013年3月，艾普斯坦邀請丁醫師全家登島玩一天，當時丁醫師一家在附近的聖約翰島(St. John)度假。

艾普斯坦的助理發郵件給丁醫師，「我們可以安排你和家人到艾普斯坦的島上玩他的『玩具』，吃午餐。」電郵顯示，丁醫師造訪時，艾普斯坦不在。

「艾普斯坦真是太大方了！」丁醫師回覆。他後來被提拔為西奈山跨性別醫學與外科中心的外科主任。

2013年5月到2014年，丁醫師至少三次到艾普斯坦的住家，幫他好友修復鼻環的孔洞和晚上出診。

POLITICO揭露的捐款中，包括丁醫師在2013年親自向艾普斯坦索取5萬元，用於乳癌研究計畫。後來艾普斯坦在丁醫師參與的論文中被列為研究捐助者。

艾普斯坦其他捐款包括2.5萬元翻新新生兒重症加護病房(ICU)，以及贊助杜賓乳房醫學中心(The Dubin Breast Center)。而安德森杜賓醫生是艾普斯坦的前女友，她的丈夫就是對沖基金圈億萬富豪格倫．杜賓(Glenn Dubin)，也是西奈山的長期理事。