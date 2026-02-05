我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

特派員黃惠玲、記者顏伶如／綜合報導
邊境沙皇霍曼表示已自明州撤出700名探員，但剩下的探員要看地方合作程度再決定何時撤出。（美聯社）
邊境沙皇霍曼表示已自明州撤出700名探員，但剩下的探員要看地方合作程度再決定何時撤出。（美聯社）

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

奉川普之命在明尼亞波利斯坐鎮指揮移民執法的白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)4日宣布，自即日起從明尼蘇達州撤出約700名聯邦移民執法人員。霍曼稱，當地執法機關與聯邦移民及海關執法局(ICE)之間開始「史無前例」的合作，人力部署因此可以減少。

霍曼表示，目前仍約有2000多名聯邦人員留在該州執行任務。他指出，郡執法官員已與ICE保持溝通，並在被拘留者出獄前允許移民執法接手，使得以更安全的方式執行責任成為可能。這意味著只需派遣一兩名探員在可控環境下接收被拘留者，而不必組隊進行社區逮捕。

霍曼表示：「這是聰明的執法，而不是較少的執法。這種協調也讓雙子城(Twin Cities)的情況更安全。」他說，現階段撤離的700人不包括負責安保及應對敵對事件的工作人員。霍曼指出，是否進一步全面撤離將依賴地方與州執法機關的合作程度，以及暴力、激烈言論和對ICE及邊境巡邏隊的攻擊是否減少。

今日美國 (USA Today)報導，這項宣布發布之際，明尼亞波利斯(Minneapolis)與周邊地區過去數周因ICE及聯邦執法行動引發的街頭抗議持續不斷。一些示威者針對執法人員的策略提出批評與反對，尤其是在兩名美國公民：古德(Renee Good)與普雷蒂(Alex Pretti)陸續於聯邦探員執法期間遭槍殺後，局勢更趨緊張。

霍曼先前於1月29日首次表示有意從明尼蘇達州「縮減部署」，但當時並未公布具體人數；同時川普政府曾公開表示不會撤回該州部署。霍曼指出，縮編計劃取決於地方執法的合作，並表示撤離不是放棄執法，而是在確保安全與效率下調整部署。

隨著聯邦人員減少，霍曼表示移民執法仍將繼續，目標仍為針對涉嫌非法居留者執法。他指出，ICE與海關與邊境保護局(CBP)已在該地統一指揮，以提升執法行動效果。地方與州政府官員則在合作細節與策略上持續討論，但至今尚未就全面協調達成具體協議。

川普總統4日表示移民執法可以用較軟的方式，但態度要堅定。圖為明尼亞波利斯市店家豎...
川普總統4日表示移民執法可以用較軟的方式，但態度要堅定。圖為明尼亞波利斯市店家豎立廢掉ICE的抗議標語。（美聯社）

移民 ICE 邊境

上一則

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

下一則

習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售

延伸閱讀

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
美軍加強中東部署 川普：伊朗最高領袖應非常擔心

美軍加強中東部署 川普：伊朗最高領袖應非常擔心
霍楚選定前市議長歐德思為競選副手：對抗川普的「鬥士」

霍楚選定前市議長歐德思為競選副手：對抗川普的「鬥士」

熱門新聞

國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象