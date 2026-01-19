我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

記者胡玉立／綜合報導

川普總統第二任期即將屆滿周年，美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，川普的經濟施政表現並未達到多數共和黨人的預期，只有16%的共和黨人認為川普降低生活成本「貢獻很大」，遠低於2024年4月民調有49%共和黨人盛讚川普第一任期經濟表現。

不過，總的來看，幾乎沒有跡象顯示共和黨基本盤要拋棄川普。認可川普整體工作表現的美國成年人僅佔40%，但絕大多數共和黨人(約80%)認可川普整體工作表現。共和黨人也普遍認可川普在移民議題上的領導能力，即使有些人並不認同他的一些做法。

從經濟因素層面來看，川普第二任期迄今，尚未說服大多數同黨支持者相信他正改善現狀；只有16%的共和黨人認為川普第二任期在降低生活成本方面「貢獻很大」，約40%共和黨人認為川普「稍微」改善了生活成本；但2024年4月民調有79%共和黨人認為川普第一任期做到此事。

略過半數共和黨人認為川普第二任期幫助創造了就業機會；但2024年4月民調有85%共和黨人認為川普第一任期做到這件事。

現年64歲的紐約州居民坎德拉(John Candela)告訴美聯社，他家的生活成本沒有降低，工資收入和帳單開銷和以前一樣。但他說自己願意耐心等待，「我預計在他四年任期結束時，情況會有不同。」

最新民調顯示，移民議題仍是川普獲得支持者認可的一大優勢。在移民議題方面，共和黨人基本上認為他們如願以償，儘管有些人對聯邦移民執法人員在川普指示下湧入美國各大城市，表示擔憂。

約80%共和黨人認為，川普第二任期在移民和邊境安全方面做出一些貢獻；比例與2024年4月民調結果相似。大多數共和黨人認為川普在遣返非法移民方面做得恰到好處，三分之一的人認為他做得還不夠。

若從全體成年國人角度來看，只有38%認可川普在移民議題上的領導能力，61%不認可。

另外，約三分之二共和黨人表示，與川普上一任期相比，國家整體狀況「好很多」或「有些改善」，但只有約一半共和黨人認為，自己和家人的情況有所改善。

共和黨人這種普遍認為「國家朝正確方向發展」的感受，或許可以抵銷他們對於經濟現況的不滿。

川普 共和黨 非法移民

上一則

農業部長喊「雞肉+青菜+玉米餅 3元搞定一餐」 WSJ實測：吃不飽

下一則

白宮東廂vs.聯準會大廈 改建工程比一比

延伸閱讀

是台灣被川普擊出滿貫全壘打

是台灣被川普擊出滿貫全壘打
歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元 對美反制關稅

歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元 對美反制關稅
川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險

川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險
全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲