牛肉價格創新高是加工業者害的？川普下令司法部調查

美國牛肉價格創新高，川普指控肉品加工業哄抬價格，下令展開調查。 （路透）

正當全民對食物價格持續上漲憂愁之際，川普 總統7日指控肉品加工業哄抬牛肉價格至歷史新高，下令司法部 展開調查。

川普在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文指控肉品加工公司「透過非法勾結、操縱與炒作價格抬高牛肉成本」。他並且表示，已指示司法部對肉品加工業進行調查。

牛肉價格上揚是導致食品價格上漲速度超過通膨的原因之一。路透/易普索(Reuters/Ipsos)在10月底所做的調查顯示，受調民眾中有40%都表示生活成本是他們最感關切的選舉議題。專家指出，生活成本上揚是導致川普在上周地方選舉落敗的主因。

司法部長邦迪(Pam Bondi)稍後在社群平台X上表示：「我們已經展開調查。」她並且表示，這項調查是由農業部 長羅林斯(Brooke Rollins)與助理司法部長斯萊特(Gail Slater)共同主持，斯萊特是司法部反壟斷部門主管。在此之前，司法部已對蛋價上漲進行調查。

羅林斯在社群平台X上表示，「我們需要透明化與進行問責，來幫助真正飼養牛群與生產牛肉的業者，而不是操縱市場的中間商。」

邦迪並未透露調查的目標。但在肉品加工業界，泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)、JBS USA、 國家牛肉加工公司(National Beef Packing Company)約供應超市85%的各類牛肉食品。泰森食品、嘉吉與JBS USA已花了數千萬元在指控他們壟斷牛肉價格的官司上，他們都否認有任何人為操縱與哄抬價格的行為。他們指出，雖然牛肉價格上漲，但是由於牛隻價格揚升，他們其實都是虧本營業。之前川普曾要求牧場主降低牛隻價格。

受草原乾旱與飼料進口成本上升影響，牧場所飼養的牛隻數量已減至近75年來的最低，但是消費者對牛肉需求卻是絲毫未減，導致牛肉價格急升，今年來連創新高。根據聯邦勞工統計局的統計，在9月時1磅牛絞肉的價格來到6.33元，較去年同期上揚13.5%。