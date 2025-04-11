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剩1學期畢業 卡內基美隆大學中國留學生被撤簽證 疑與酒駕案有關

特派員黃惠玲／綜合報導
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卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)七名在校生及應屆畢業生，近日接到學生簽證被終止的通知，其中包括中國留學生馬家駿(Jiajun“Jayson" Ma，音譯)，主修電機與電腦工程的他，平時特別小心避免表達政治立場，原本僅剩一學期就要畢業，現在卻在未獲任何解釋下，恐無法完成學業，馬家駿坦言難以接受。

馬家駿9日接受當地媒體訪問說，兩天前教務長寄出通知說該校有國際學生簽證遭撤銷，他看到這封信時心想，「糟了，這是在說我嗎？」隔天他接到一通來自學校官員的電話，才知道這確實是在說他。

馬家駿於2016年從中國來到美國，突如其來的消息讓他難以接受，但他還是在8日晚上照常參加了三小時的實驗課，然後回家打包行李還清理了貓砂盆，並隨時帶著護照以防萬一被要求離開。

現年24歲的馬家駿說，「當年我父母決定讓我到美國讀高中，因為他們覺得美國能提供更優質的教育機會」。2020年，他接到卡內基美隆大學的錄取通知，主修電機與電腦工程，原訂今年12月畢業的他，很擔心無法如願。

他說，「病重的母親跟我說，『我寧願你再也見不到我，也希望你完成學業。』這就是中國父母對教育的重視。」他的律師墨菲(Joseph Murphy)說，「這孩子甚至不願回國照顧病危母親，生怕出境後無法返美完成學業。現在這種情況讓一切更艱難」。

墨菲推測，馬家駿簽證遭取消，可能與他在2023年一宗已撤銷的酒駕案有關。

墨菲說，馬家駿曾於2023年因酒駕而接受阿勒格尼郡的「加速復原處分計畫」(Accelerated Rehabilitative Disposition Program)。當時認罪協議完成後案件已撤銷，馬也完成了相關課程。墨菲表示，近期多起簽證撤銷案例均涉及學生有輕微違法紀錄。

他說，他並不確定酒駕是否就是他被針對的原因。他從未收到國土安全部的任何通知。至今，他唯一收到的資訊來自卡內基美隆，「我真的不確定簽證為何被終止，也沒有人向我解釋。」

不同於其他因參加校園上的挺巴勒斯坦集會，而成為川普政府針對目標的國際學生，馬家駿表示他特別小心避免表達自己的政治立場。「我想把個人觀點和我在美國的教育分開。畢竟這才是我來這裡的目的，對吧？我想完成學位、完成學業，我也想做對的事，」他說。「我不想違反任何規定。」

根據他的「學生與交流訪客資訊系統」(SEVIS)身份，他原本可在美國求學至2026年春季，他說，「學校教職員正盡可能協助我完成本學期的學業，也許還有機會遠距獲得學位」。

律師表示，仍在觀察是否會收到政府寄出的SEVIS身分終止通知，「希望可能是虛驚一場」。

賓州的幾所大學，包括卡內基美隆大學、匹茲堡大學、賓州州立大學和賓州大學，都受到這波學生簽證遭取消的影響。

學生簽證 賓州 中國留學生

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