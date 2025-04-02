川普最新民調出爐 跌至43%創重返白宮新低

川普2日於白宮宣布對等關稅政策。(美聯社)

川普 總統2日於白宮宣布對等關稅 政策，至少180多個國家和地區受影響。路透╱易普索（Ipsos）最新民調 顯示，由於美國民眾不滿川普的關稅政策和對白宮處理葉門軍事打擊行動相關機密的方式，川普的支持率下滑至43％，創他今年1月重返白宮以來新低。

路透報導，這項為期3天的全國線上調查於2日結束，結果顯示，川普整體施政滿意度比3月21日至23日的前一次調查下降2個百分點，也比1月20日剛就任時的47％下降4個百分點。

川普在2017年首次就任初期曾創下49％的最高支持紀錄，同年12月則曾跌至33％的低點，雖然目前的支持率下滑，但仍高於他第一任期多數時間的表現。相比之下，前總統拜登去年11月大選前夕的支持率最低，僅35％。

民調指出，僅有37％受訪者認可川普處理經濟的表現，僅30％贊同他應對高物價的作為，這也是拜登政府曾面臨的主要批評之一。

此外，針對川普政府於2日宣布的新汽車及零組件關稅政策，52％受訪者認為此舉將損害身邊人利益，也有大約相同比例的受訪者認為關稅「弊大於利」。支持關稅政策者則多為共和黨選民，約三分之一表示不同意關稅將造成傷害。

報導指出，川普上任後迅速推動一連串政策變革，包括裁員近20萬名聯邦公務員，挑戰美國長期以來的外交準則，其關稅政策也引發市場動盪，加深外界對經濟衰退的憂慮。

此外，受訪者也對川普政府在葉門軍事行動機密的處理不滿。上周傳出川普高層官員在通訊軟體Signal上討論對葉門武裝分子的軍事計畫，且誤將機密內容分享給一名記者。

對此，74％受訪者認為這種處理方式「魯莽」，其中包括91％民主黨選民和55％共和黨選民。另有70％認為川普應對此事負起責任。

民調中僅34%受訪者認可川普的外交政策處理方式，低於3月21日至23日前一次調查的37%。另外僅約48%認同川普的移民處理方式。

路透最新民調針對線上全國民眾，調查對象為1486名美國年輕人，誤差範圍約3個百分點。