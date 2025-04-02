川普關稅對亞歐國家打擊尤甚 經濟研究員：比我們擔心的還更糟

川普周三宣布，美國將對所有出口國課徵最低10%關稅，並對大約60個對美貿易失衡嚴重的國家加徵關稅。(歐新社)

川普 總統宣布將對全球有貿易往來的國家徵收所謂「對等關稅 」，對他長久以來抱怨不公的全球經濟體系施展迄今為止最重的一擊。

川普周三宣布，美國將對所有出口國課徵最低10%關稅，並對大約60個對美貿易失衡嚴重的國家加徵關稅。川普在白宮 玫瑰園展示的圖表顯示，對中國大陸對等關稅稅率為34%，台灣為32%，歐盟則為20%，而越南面臨高達46%的關稅。

對等關稅實施後，美國對中國大陸貨品累計關稅稅率將升至54%。

從其他亞洲國家來看，日本稅率設在24%、南韓25%、印度26%、柬埔寨49%。

川普總統2日於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅。(取自「Rapid Response 47」X)

川普在白宮玫瑰園的記者會上說：「多年來，勤奮的美國人民只能眼睜睜看著其他國家富強，其中很大部分是以我們的利益為代價。但現在，輪到我們繁榮了。」

川普政府認定對美國做法最惡劣的國家所實施較高的「對等」關稅稅率，是依據美方統計這些國家對美貨品課徵的關稅和非關稅壁壘計算而來。根據川普的說法，這些國家將被課以相當於上述金額「一半」的稅率。

川普說：「這不是完全的對等關稅，這是仁慈的對等。」

白宮高層官員透露，10%的基準關稅將於本周六（5日）午夜過後生效，更高的關稅將於4月9日（下周三）凌晨12點01分上路。

加拿大和墨西哥已經面臨和販毒和非法移民相關的25%關稅，這些將保持不變，兩國也不在美國對等關稅的打擊範圍內。川普首任任期簽訂的美墨加協定（USMCA）所涵蓋貨品的關稅豁免也將維持不變。

彼得森國際經濟研究所高級研究員洛夫利（Mary Lovely）表示，川普周三宣布的關稅措施「比我們擔心的還要糟糕得多」。她指出，這套關稅制度的具體執行方式仍不明朗，而且「將對全球貿易路線重組產生重大影響」。

在長達 48 分鐘的演說中，川普以戲劇化方式展示每個國家所面臨的稅率，舉起大型看板逐一說明。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler）說：「亞洲國家尤其看來首當其衝。」

根據白宮公布的文件，已被課徵關稅的鋼鋁和汽車將不再重複納入「對等關稅」範圍。此外，根據《貿易擴張法》第232條，美方正考慮啟動調查、未來可能納入關稅的銅、藥品、半導體和木材產品也將獲得豁免，黃金和美國無自產來源的能源產品亦在免稅清單之列。

白宮聲明指出，若現行針對加拿大和墨西哥的關稅措施取消，符合美墨加協定（USMCA）規定的貨品仍將享有優惠待遇，未涵蓋在協定內的項目則將被課徵 12% 關稅。

川普表示，若其他國家願意撤除對美出口的貿易壁壘，他將考慮調降關稅。他呼籲各國領袖「取消你們自己的關稅、撤下壁壘」，並且「不要操縱匯率」。

美國財政部長貝森特則敦促貿易夥伴不要對川普的對等關稅採取報復措施。貝森特周三接受彭博電視訪問時說：「只要你們不報復，這就是你們會面對的最高稅率。」