被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

川普 總統宣布對所有進口品徵收至少10%的基準關稅 、對美國貿易逆差最大的約60個國家徵收額外關稅，加劇了爆發全球貿易戰的風險，將使已經低迷的美國經濟雪上加霜，消息拖累三大美股期貨指數狂瀉。

在美東時間18時10分左右，道瓊期指大跌近1,000點，盤中挫跌968點，跌幅2.28%。

標普500期貨指數重挫3.5%；那斯達克100期指更狂瀉4.4%。

跨國公司股價在盤後交易大幅下跌，Nike下跌7%，蘋果下跌6%。進口產品大型銷售業者受到的衝擊最深，多數銷售價格為5美元的折扣連鎖業者Five Below重挫11%、休閒服飾業者Gap崩跌12%。

科技股在一片避險氛圍中下挫，輝達盤後大跌4%，特斯拉重挫5%。

川普在白宮 玫瑰園展示的圖表顯示，美國對台灣的對等關稅稅率將設在32%，對中國設在34%、歐盟則為20%，而越南也將面臨46%的關稅。

一位美國官員表示，對等關稅實施後，美國對中國商品的累計關稅稅率將升至54%。

白宮還說，將從4月5日起對所有國家徵收10%的基準關稅稅率；至於對那些對美國徵收更高稅率的國家，所徵收的更高關稅，將在未來幾天內開始徵收。

川普表示：「我們將向他們徵收他們現在和一直對我們徵收（稅率）的一半。因此，關稅將不會是完全對等的。」他說，減半的稅率已經包含「所有關稅、非貨幣壁壘和其他形式欺騙的總和」。

可能令交易人士嚇壞的是，這些關稅稅率遠高於許多國家的原先預期。例如白宮官員澄清，當計入新的對等關稅和已經實施的關稅，美國對中國的有效稅率將達到54%。此前，交易人士原本寄望10%-20%的稅率成為普遍適用關稅的上限，而非最低起徵點。