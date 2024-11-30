走線客專題／穆斯林共居避風港 拒賺快錢 快樂做拉麵

走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

老家在甘肅的東鄉族人馬驫，去年底走線 到紐約後，一直住在法拉盛 附近的一處民間「避風港」內，與來自中國西北的很多穆斯林走線客共同生活。此後，「避風港」的發起人開了一家清真牛肉麵館，有拉麵手藝的馬驫，順理成章成了主廚。馬驫與很多赴美後辛苦打拚的走線客不同，他每天工作八小時後，便準時下班。

馬驫抵美國前，透過舊識與法拉盛的「避風港」聯絡好，闖過邊境 即奔紐約。在這裡，數十名處在拿到工卡前最艱難時段的走線客，免費住在同一屋簷下，相互幫扶、有力出力，留在家中的人，做好各自家鄉的正宗風味菜餚，讓出門打工的人，每天回到家都有溫熱的飯菜可以享用。

拿到工卡前 住一起互相幫扶

馬驫說，闖蕩江湖的中國西北穆斯林，多有一手清真菜手藝，但在紐約，去漢人開的餐館打工多有不便，語言障礙又使他們難以進入其他族群經營的清真餐館工作。自己人籌辦中的麵館，正與他的手藝不謀而合。

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在這間位於紐約皇后區森林小丘(Forest Hills)的麵館，馬驫除了掌勺拿手的蘭州牛肉麵外，還結合開店經驗，相繼開發出拌麵、抓飯、大盤雞等新疆風味菜餚。還有四、五位同住在法拉盛「避風港」的走線客，也在麵館一起工作，有的擅長包韭菜盒子、拌涼菜的廚師，也有與他輪班的拉麵師傅。

在走線途中相識的漢人喬納森，因會說英語，也被招募來做前台工作。

無論是今天的走線客還是曾經的「跳船客」，華人新移民在美國的奮鬥史，總是充滿了艱辛。不過，馬驫們卻能像白領一樣，穩定拿到高於紐約市法定最低標準的時薪，而且每天只工作八小時。

回族人士馬聚不只提供走線客 「避風港」，還開了一家麵館，讓家鄉人一展手藝，且遵守食安與勞動法規。(記者許君達／攝影)

麵館剛開業時，營業時間為每天11時至晚7時，幾乎放棄了最受歡迎的晚餐時段，就是為了確保員工工作不超時。後來人手逐漸增多，開始實施輪班制，營業時間才延長到晚間9時30分。

馬驫表示，沒有人不想賺錢，但這不是一朝一夕的事，沒有必要拚命，但要清楚一路辛苦走線而來的目的。

不為營業額煩惱 過平淡生活

「我是為追求自由和平等、逃離中國高壓統治而來的，不是為了賺快錢。」馬驫曾在中國經營過多年麵館，也曾在沙烏地阿拉伯闖蕩過江湖，他的體會是，在中國，人們經常僅僅為了「生存」這個基本需求去拚命，而既然來到了美國，就要學會利用自己的技能好好享受這自由且富足的生活。

「未來自己開店，還能否如此灑脫？」面對這個問題，馬驫說，小餐飲業的利潤其實不低，而在美國只會比中國更高。只要努力且用心地正常營業，不必對自己太狠心，也能過上平平淡淡的自由生活。

馬驫表示，與其他走線客相比，他非常幸運的，從最初的安置到隨後的自食其力，背後的「貴人」，提供了全套的幫助。

法拉盛避風港 為走線客送暖

住在紐約的回族人士馬聚兩年前與友人在法拉盛附近租下一套多層住房，後來逐漸發展成馬驫落腳的「避風港」。馬聚介紹，發起這樣一個空間的最初目的，只是為了能有一個與在紐約生活的穆斯林友人定期聚會、吃一吃家鄉菜的場所。

由於他結交甚廣，走線大潮出現後，很多逃離中國的穆斯林故交經常向他求助，因而他便考慮將私人聚會空間，擴展成能夠容納和接待走線客的公共空間。

馬聚表示，初來乍到的走線者人生地不熟，語言也有障礙，僅憑一己之力幾乎不可能租到房住。一個落腳的空間，對他們來說便是雪中送炭。「避風港」中最可憐的一名走線客，是其他居民在街上「撿到」的。當時正值寒冬，他因不知該去向何處而露宿在紐約街頭。

馬聚說，目睹那些剛剛登陸的走線客所面臨的艱難處境，令他感到難受，而他自己「恰好還有這麼一點能力」，便遵循自己的信仰，營造了這樣一個「避風港」。

最初來到「避風港」的走線客中，至少已有兩人順利拿到綠卡。馬聚透露，這兩名年輕人都遵循他的建議，去報名參軍。馬聚告訴他們，參軍報國，是對這個收留並賦予我們自由的國家表達感恩的最佳方式，「該謝的不是我，而是美國。」

授人以漁 順帶吃正宗家鄉味

根據不成文的規則，「避風港」居民在拿到工卡並順利開啟新生活後，就要搬出去自己租房，以便為新來者讓出空間。

包括馬驫在內的一些為追求信仰自由而逃離中國的穆斯林人群，走線時年齡都已不小，甚至有超過60歲的。馬聚介紹，他與幾名有心伸出援手的友人在思考如何「授人以漁」時，頗費腦筋。

馬聚經過思考和觀察後，與友人決定開一家麵館，既能讓馬驫和具拉麵手藝的師傅有用武之地；當然，也帶有「一些私心」，「店開好了，我們也有個地方能隨時去吃到正宗的家鄉風味。」

馬聚說，對每一名進店工作的走線客，他都會要求他們擁有食品安全從業資質、學習紐約的地方法規、積累資本和經營經驗，等到熟練後，未來自己出去開店。

目前，馬驫的職責又多了一項，麵館招募學徒，他要傳授手藝，幫助更多人習得能夠養活自己的一技之長。