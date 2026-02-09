川普主導成立「和平理事會」 首場領袖會議2/19登場

川普總統計畫本月19日在華府舉行「和平理事會」首次會議。圖為上月22日川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇宣布成立「和平理事會」，邀請各國領袖入會。(美聯社)

路透報導，川普 總統主導成立的「和平理事會」(Board of Peace)將於2月19日舉行首次領袖會議，為加薩 重建籌集資金。這項消息獲一位美國官員證實，但未透露進一步細節。

這項消息由華府新聞網站Axios率先報導，報導指出，這場會議也將當作重建加薩(Gaza)的募款大會。

美聯社同時報導，據幾位不願透露姓名的官員稱，目前尚不清楚有多少領袖會接受川普總統的邀請。由於會議尚未正式宣布，議程細節仍在商定中，這些官員要求匿名。一位官員表示，政府預計會有「強而有力」的參與。

美聯社獲得的一份6日晚些時候發送給受邀者的邀請函副本顯示，會議將在美國和平研究所舉行，該研究所目前更名為川普美國和平研究所，目前正與這家非營利智庫的前領導層進行法律訴訟。去年，川普政府接管了該研究所，並解雇了幾乎所有工作人員。

一位美國官員向路透發布聲明指出，「我們可以證實，和平理事會會議已排定於2月19日舉行」，並將後續提問轉給白宮 ，但白宮尚未立即回覆置評請求。

至少有一位世界領袖已確認出席。匈牙利總理奧班(Viktor Orban)7日在西部城市斯叢巴斯萊(Szombathely)的競選活動上表示，兩周後將前往華府參加和平理事會會議。奧班是川普在歐洲聯盟內最親密的盟友之一。

川普今年1月底正式啟動和平理事會，並由他本人擔任主席，意在解決全球衝突。不過，部分專家憂心，這類的理事會可能會削弱聯合國權威。

全球各國政府對川普邀請加入會的反應審慎。美國部分中東盟友已宣布加入，但許多傳統西方盟友迄今仍未響應。該理事會的常任席位需支付10億美元會費。

聯合國安全理事會去年11月中旬通過決議，授權和平理事會及與其合作的國家在加薩建立國際穩定部隊。加薩走廊去年10月在川普提出、並獲以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」簽署同意的方案下，開始實施脆弱停火。

根據川普去年底公布的加薩計畫，該理事會原本負責監督加薩的臨時治理。其後川普表示，理事會將擴大任務，處理全球衝突。

針對預定召開的和平理事會會議一事，以色列總理內唐亞胡發言人暫未回應置評請求。