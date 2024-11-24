我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

養生／中醫藥補+針灸 減緩、改善肌少症

廖靜清
典型的虛弱症型可從補養氣血下手，中藥調補推薦四物湯、八珍湯、十全大補湯。圖為四物湯。（本報資料照片）
典型的虛弱症型可從補養氣血下手，中藥調補推薦四物湯、八珍湯、十全大補湯。圖為四物湯。（本報資料照片）

一名65歲的熟齡女性因為步伐不穩、雙腳久站無力，至中醫看診，希望以針灸治療舒緩不適。經中醫師診斷，患者的病症為「痿症」或「虛勞」，也就是肌肉萎縮、肌力減弱的「肌少症」，因此患者的肌肉力量逐漸下降，導致日常活動困難。

●肌少症 會影響咀嚼吞嚥

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，肌少症是老年失能殺手，當肌肉逐漸變小、變軟，容易引起跌倒、骨折。有些患者會發生肌肉痙攣或抽搐的情況，有些人則會因姿勢偏一邊或駝背而產生其他疼痛、痠麻；肌少症也會影響控制咀嚼和吞嚥的動作，造成嗆咳、食物卡在咽部等進食困難。

除了身體軟弱無力以及各種痠痛不適外，肌少症也會造成大腿肌肉力量下降，無法穩定關節，因此退化性膝關節炎提早上門。林舜穀指出，別再誤以為關節疼痛是半月軟骨受到傷害，建議先檢查是否行動力變差、肌力減弱，找出問題對症下藥。

肌少症目前沒有藥物可以治療，但是可以透過飲食、運動長回肌肉量，減緩症狀，甚至逆轉。

●八珍湯 健脾益氣促循環

中醫治療改善肌少症有哪些方法？林舜穀表示，中藥調補是常用的方法，典型的虛弱症型可從補養氣血下手，推薦結合四君子湯與四物湯的「八珍湯」，具有健脾益氣的功效。四君子包含茯苓、白朮、人參、炙甘草，以補氣為主；四物則有當歸、熟地、川芎、白芍，主要補血。若加上黃耆、肉桂，則成了「十全大補湯」。

林舜穀強調，減緩或改善肌少症，也可以刺激穴位增加肌力，包括分布在股四頭肌的伏兔穴、梁丘穴、箕門穴，可加強大腿伸展和膝蓋屈曲動作；大腿前部股二頭肌負責髖關節的彎曲和旋轉，多按承扶穴、殷門穴，幫助因久坐站不起來的人；大腿外側的闊筋膜張肌可穩定骨盆與膝蓋，按風市穴可加強深層肌肉的運動。

小腿前部的脛前肌幫助腳背翹起來、走路不易絆倒，相關穴位為足三里穴、上巨虛穴、下巨虛穴。想要保持身體平衡，小腿後部的腓骨長肌上分布光明穴、陽輔穴，屬於足少陽膽經，多按壓可舒筋通絡。

林舜穀說，中醫強調氣血充足，身體功能就不易減退，以中藥調補加上穴位刺激，再搭配運動，可改善肌肉流失。

肌安榮益湯藥膳(資料來源/林舜穀 製表/廖靜清)
肌安榮益湯藥膳(資料來源/林舜穀 製表/廖靜清)

關節

上一則

養生／醫師：澱粉不夠 肌少症也會找上門

下一則

醫藥／51歲女罹「公主病」受折磨 經顱磁刺激術改善

延伸閱讀

銀髮展／提升年長者活動力和靈活性

銀髮展／提升年長者活動力和靈活性
保持心腦動脈疏通延續生命韓惠名中醫 助健康長壽

保持心腦動脈疏通延續生命韓惠名中醫 助健康長壽
中醫藥針灸義診11╱17法拉盛登場

中醫藥針灸義診11╱17法拉盛登場
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

熱門新聞

(路透)

稅務漫談／川普第二任減稅案 續徵海外富人稅

2024-11-17 15:17
對女性高階主管來說，要兼顧工作與家庭非常不容易。(圖／123RF)

封面故事／華爾街成功女性背後 有家庭煮夫當「賢內助」

2024-11-17 01:30
即使經濟和文化改變，家務和育兒責任的性別差異仍存在；哲學家提出了一種有趣的觀點被稱為「直觀功能理論」，男女性遇到某些情境時，會有不同的的認知和作為。(圖／123RF)

封面故事／男人不愛做家事？「直觀功能」造就男女不同

2024-11-17 11:27
好市多支持申請綠卡，為移民員工提供獲得永久居留權的機會。(記者邵敏／攝影)

移民專頁／福利好薪水高 好市多支持移民員工辦綠卡

2024-11-17 01:14
韋爾納扎小小港灣裡停靠多艘色彩鮮豔的小船。（圖／大邱提供）

旅遊／漫遊義大利五漁村 走入明信片

2024-11-17 01:02
普通人只須有足夠的智慧，便能擺脫窮忙一族。(美聯社)

理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

2024-11-17 01:18

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂