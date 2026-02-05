紐約客談／合作公寓申請 應更簡易透明

「可負擔」議題是紐約客正面臨的一個大問題，而可負擔住房又是其中一個最核心的問題。紐約客都知道，合作公寓(co-op)可以讓紐約客升級為擁有部分產權的業主。不過，試圖購買合作公寓者經常碰到的一種情況，就是購買提交的申請石沉大海，讓人望穿秋水，卻音訊杳無，體驗非常差。

當合作公寓購買者千挑萬選，好不容易看上一套心儀的公寓，也小心翼翼地遞交了購買申請，但結果卻是不被理睬，合作公寓委員會既不說明是否收到申請，也不說明下一步程序是什麼。對於購房者而言，這種不確定性會產生嚴重的財務和後勤方面的影響，鎖定的住房貸款 利率會過期，搬家計畫會被打亂，出售者也會因為長時間的空置而有預算和運作上的壓力。簡而言之，這種程序方面的繁瑣和不透明，對買賣雙方都不是好事。

從另一方面看，合作公寓委員會可以拖著不給申請者回覆，這給一些不公平的手段打開大門，比如種族偏見、個人偏好和內幕操作等手段就會乘虛而入，這不是一個公正公平的市場願意看到的，只會讓更多有資格的居民無法擁有合作公寓，加重可負擔危機。

合作公寓的申請亟需規範化：合作公寓委員會在收到購買申請後的規定天數內須給出回執；明確告訴申請者完成一份申請包括哪些步驟；告訴申請者之後的程序和具體時間表，以及大致何時會給申請者最終答覆。這樣做將購買申請的每一步驟都納入一個明確的時間框架，會大大減少不確定性和不一致性，使購買合作公寓更有序，也更有效率。

紐約州 的其他地方，比如威徹斯特(Westchester)、洛克蘭(Rockland)、納蘇(Nassau)和蘇福克(Suffolk)郡都已經制定了購買合作公寓的時間表法規。這些郡的實施這條法規時的經驗正好可以供紐約市 借鑑。