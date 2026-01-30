紐約客談╱青少年接連失蹤 家長如何拿捏親子關係？

近日，紐約長島 及皇后區分別有15歲及17歲的華人 青少年失蹤，引發社區關切。而由於兩名失蹤少年均值青春期，如何與青春期孩子維持融洽關係，也成為各華人家長群內探討的議題。

「紐約家長群」創始人趙愷文說，儘管家長群定期舉辦公益講座，現已超過百場，但家長對心理健康 講座的參與度尤其低。他說，「我們第一次心理健康講座只有30幾個人來，而升學類講座參加的都動輒200人」。據他觀察，華人家長對教育的態度較為功利，家長平日並不常關心孩子的心理健康問題。

即使那些參加心理健康講座的家長，也往往抱持「想要尋個處方」的心態；「比方說很多家長會問，怎麼讓孩子戒網癮，希望能有個靈丹妙藥一下子解決」。趙愷文認為，正如許多心理問題一樣，沈迷網路是一個長期問題，「孩子們缺乏陪伴，缺乏家長帶領他們探索、找到興趣，自然會覺得悶，只能到網路世界尋找樂趣」。

陪伴雖重要，但要在過度疏遠與掌控過強間找到一個平衡，於許多家長都是一個挑戰。華人媽媽Jenny的兩個孩子現均已進入大學，會主動跟父母分享是否去了派對、有沒有喝酒等等，親子溝通自然順暢。Jenny說，孩子在中學時期也「脾氣火爆得很」，「但我們比較溫和，也允許他們嘗試、允許犯錯」。

Jenny認為，如今很多家長會將孩子青春期癥結歸咎於遊戲、社媒，「但外界影響自古有之，我們當年也有古惑仔，這個時候家長不是要去強加控制，而是要孩子們自己有明辨是非的能力」。Jenny說，亞裔家長更應懂得放權，善引導而不專斷，讓孩子以自己的風格探索人生旅途。