亞當斯求關注政績 但醜聞無法被洗白

市長亞當斯 (Eric Adams)在即將卸任之際，一直要求外界把注意力引回至他的政績本身，比如增加可負擔住房、犯罪率下降、街頭遊民 減少等，而非揪著他的貪腐案不放；亞當斯的核心觀點是：只要城市運作沒有失序，市長的個人爭議就不該成為評價他的標準，但這個前提本身就是錯的。

政績與個人操守並非同一件事，卻同樣構成此人「是否為合格市長」的基本條件，一名市長不只是政策執行者，更是城市權力、公共資源與道德標準的最終把關者；即使某些政策指標、結果看似正面，也無法抵銷一名市長在制度、用人與廉政上的全面潰敗。

據「The City」報導，亞當斯執政四年裡，所產生的「醜聞集錦」恐怕超過20與21世紀的任何一位市長，其市府近年來經歷層出不窮的調查與起訴，讓亞當斯成為極為突出的存在。他的市政廳幾乎成為執法機構的常駐現場，聯邦調查局、市調查局與多個檢察單位同步展開調查，他身邊的數十名高階官員與親信遭到起訴、認罪或調查，警察局長、學校總監、第一副市長接連辭職，亞當斯也成為紐約市 史上極少數被起訴的在任市長之一。

這不是單獨的失誤，而是他一種特定治理模式產生的結果。他的親信被定罪後，亞當斯習慣將問題歸咎於「辜負他信任的人」，卻刻意忽略一個關鍵事實：被定罪的這批人的共通點，都是他所選擇之人。

更諷刺的是，亞當斯最引以為傲的「政績」，本就是作為一個城市領導人的分內之事，他的努力可以被認可，但無須被拿來大作文章；加上無人能知曉，若他用極其廉政的方式運作市府，政績其實是否會更好。

合格的市長，不只是要把事情做完，更要把事情做對；亞當斯的問題在於，他證明了自己無法做到後者。