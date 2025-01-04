紐約客談／收治精神病患 重點在預防

州長霍楚提議擴大精神疾病患者強制收治範圍，看似透過將患有嚴重精神疾病且可能危及公眾的人帶離街頭，減少暴力事件並提供治療。然而，效益恐僅止於表面，未能觸及問題核心。政策若在資源有限框架內實施，不僅難以根除治安問題，還可能引發負面影響，加劇社會不平等與資源分配失衡。

紐約市 面臨高物價、高房價 、高醫療帳單與高稅收的結構性問題，對低收入群體衝擊尤為嚴重。精神疾病患者多屬弱勢群體，心理問題常源於經濟壓力與社會隔離，強制收治無法解決根本問題。市內心理健康 設施與醫療人員已極度短缺，醫護人員甚至準備抗議。強制收治政策將進一步增加醫療系統負擔，並將責任轉嫁至資源也同樣匱乏的社福單位。

該政策的強制性忽略心理健康重點在於「預防」。早期干預、社區支持與教育才是解決問題的長期之道。相反，強制收治可能讓患者更易被標籤化，回歸社會後也難擺脫偏見與孤立。這不僅損害患者權益，還可能降低其及家庭主動尋求幫助的意願，削弱干預效果。且紐約市的高稅收與政府貪腐問題已使居民對政策有效性存疑。若執行不當，弱勢群體可能成為官員卸責的工具，進一步被社會邊緣化。

與其強制，不如增加心理健康資金投入、擴建精神健康中心，並提升專業人員培訓與待遇。同時推動可負擔住房政策，減少房價壓力與無家可歸現象，改善高風險群體的生活條件。建立社區心理健康服務網，提供早期干預與定期支持，才是更具成效的解決方案。說白了，連基本福利如糧食券都可能多次遭盜竊，試問在資源匱乏與日常掙扎中，誰能保證自己不會在這個呼吸都要錢的地方，成為下一個精神疾病患者？