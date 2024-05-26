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醫藥／手機通話太久 恐增高血壓風險

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研究顯示，每周使用手機通話長達30分鐘或更久的人，罹患高血壓的風險比使用時間少於30分鐘的人多12%；示意圖。（圖／123RF）
研究顯示，每周使用手機通話長達30分鐘或更久的人，罹患高血壓的風險比使用時間少於30分鐘的人多12%；示意圖。（圖／123RF）

根據發表在「歐洲心臟期刊-數位健康」的新研究顯示，每周使用手機通話長達30分鐘或更久的人，罹患高血壓的風險比使用時間少於30分鐘的人多12％。

該研究還建議，每周手機通話時間應保持在半小時以下，以維持心臟健康。

由於手機會發出低量的發射頻率，這與短期接觸後血壓升高有關。不過早先關於手機使用和血壓的研究結果並不一致，可能是因為手機使用行為包括電話、訊息、遊戲等。

在該項調查撥打和接聽電話與新發高血壓之間的關係研究中，研究人員使用來自英國生物銀行包括超過21萬名年齡在37至73歲之間，且沒有高血壓的成年人數據。在平均12年的隨訪期間，有超過1萬3000名參與者患高血壓。與非手機用戶相比，手機用戶患高血壓的風險高7%；比起那些打電話時間少於30分鐘的參與者，每周用手機通話30分鐘或更長時間的人，罹患高血壓的可能性高12%。

另外，研究人員還根據參與者患高血壓的遺傳風險是低、中還是高，檢查了使用時間（少於30分鐘與30分鐘或更多）與新發高血壓之間的關係。

研究發現，與低遺傳風險且每周用手機接打電話不超過30分鐘的人相比，有高遺傳風險且每周用30分鐘或更長時間的人，新發高血壓風險增加33%。

研究人員還發現，使用行動電話或免提設備撥打或接聽電話的時間，與新發高血壓的風險之間沒有顯著關聯；也就是說，這些研究顯示，決定手機使用對高血壓風險的影響是手機使用或接聽電話的頻率，而不是開始使用手機的時間長短。

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