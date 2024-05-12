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流行／超狂泰勒絲 二度霸榜熱門單曲

記者黃保慧
泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」在美國告示牌單曲榜中，一舉包下前14名席位。(圖／環球音樂提供)
泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」在美國告示牌單曲榜中，一舉包下前14名席位。(圖／環球音樂提供)

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)4月19日發行的第11張全新專輯 「折磨詩人俱樂部」(The Tortured Poets Department，簡稱 TTPD)再創紀錄，在「告示牌」(billboard)單曲榜中，一舉包下前14名席位。其實在2022年時，她就曾以專輯「午夜」(Midnights)寫下攻占前10名的歷史紀錄，這次她打破自己的紀錄，成為首位一次包下前14名的歌手，也是史上首位二度狂霸前10名的歌手。

流行樂天后泰勒絲的新專輯 「折磨詩人俱樂部」再創紀錄，在「告示牌」(billbo...
流行樂天后泰勒絲的新專輯 「折磨詩人俱樂部」再創紀錄，在「告示牌」(billboard)單曲榜中，一舉包下前14名席位。（截自billboard）

4月底、5月初這周告示牌熱門單曲榜上除了前14名都是泰勒絲以外， 在Top 100名中，泰勒絲就占了32個席次，除了專輯中的31首歌曲全數上榜外，還有因為「The Eras Tour」巡演再度翻紅的2019年作品「殘酷的夏天」(Cruel Summer)，成為史上單周上榜歌曲數最多的歌手。

泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」的封面圖片。 (美聯社)
泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」的封面圖片。 (美聯社)

在告示牌專輯榜部分，「折磨詩人俱樂部」也以首周261萬張銷量毫無懸念空降冠軍，為天后拿下生涯第14座專輯榜冠軍，成為女歌手之最。泰勒絲在社群上激動發文寫道：「我完全被大家對這張專輯所展現的愛給震懾住了，260萬你是認真的嗎？謝謝你們收聽並擁抱『折磨詩人俱樂部』進入到你的生活中。」

泰勒絲最讓Swifties開心的是，「折磨詩人俱樂部」一共有31首歌曲。她說：「在過去的兩年裡，我寫了很多受折磨的詩歌，想與大家分享，現在這個故事不再是我的了……，它都是你的了」。

除了告示牌榜單以外，泰勒絲在全球數位音樂平台數字也是創下驚人的歷史紀錄，包含寫下Spotify單日播放量最多的專輯、藝人和單曲紀錄，更成為史上首張在一周內就突破10億串流點聽量的專輯；在Apple Music也寫下首日串流量最高的流行專輯紀錄。

泰勒絲 Spotify Apple

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