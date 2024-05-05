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料理功夫／番茄豆腐魚片

林水治
番茄豆腐魚片
番茄豆腐魚片

材料：龍利魚（Sole）1片、豆腐半盒切條、番茄1顆切丁、洋蔥1/3顆切絲、豆芽半包、蔥1支切丁、薑3片、蒜3瓣切片、油1大匙、鹽、糖1匙、1匙番茄醬、胡椒粉、水300毫升、料酒、番薯粉、香油適量。

作法：

1.魚片切斜片，加料酒，胡椒粉，番薯粉，抓拌備用。

2.大火熱鍋，加1大匙油，炒香洋蔥，加入番茄、蒜末、番茄醬、鹽、糖、水，蓋鍋轉中火燜煮3至5分鐘。

3.加入豆腐和魚片，燜煮3分鐘，加鹽胡椒粉調味，最後加入豆芽、香蔥，淋上香油即可。

小叮嚀：

除了龍利魚片，鱸魚、羅非魚都可以，活魚更好，可以先用魚骨頭燉湯作湯底，再來燉番茄更鮮美。這次我用番茄替代酸菜做番茄魚，酸甜可口，湯汁拌飯和拌麵都好吃，加豆腐和豆芽增加了菜色和營養，即使餐桌上只有一道菜，也很OK。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

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