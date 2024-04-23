料理功夫／羅馬扁豆料理兩道

羅馬扁豆炒天貝

長長扁平狀的豆莢，是豆類家族的一員，在美國超級市場上，稱為羅馬扁豆（Romano Flat Beans），是非常養生的食材，含有豐富的膳食纖維、維生素A、C、K以及葉酸，可以降低壞膽固醇，具有抗氧化作用，促進骨骼的生長，益於大腦健康。

羅馬扁豆炒天貝

食材：

羅馬扁豆、胡蘿蔔、冷凍玉米粒、天貝。

羅馬扁豆炒天貝材料

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

做法：

1.羅馬扁豆洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；冷凍玉米粒，置於常溫；天貝切小塊，備用。

2.炒鍋置於爐火上，鍋中倒入適量的橄欖油，鍋熱，放入天貝，煎兩面金黃，盛起備用。

3.放入羅馬扁豆、胡蘿蔔加水拌炒，蓋上鍋蓋。

4.兩分鐘之後，加入天貝，並以麻油、黑胡椒、鹽調味，繼續攪拌均勻。

5.待菜肴熟且入味，即可起鍋。

5. 待菜肴熟且入味，即可起鍋。

羅馬扁豆炒麵輪

羅馬扁豆炒麵輪

材料：

羅馬扁豆、胡蘿蔔、麵輪、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽。

做法：

1.羅馬扁豆洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；麵輪洗淨，以熱開水浸泡30至60分鐘，瀝乾水分，切小塊，備用。

2.炒鍋置於爐火上，鍋內放入羅馬扁豆、胡蘿蔔、水，稍做翻炒，蓋上鍋蓋。

3.兩分鐘後，加入麵輪，並以麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4.待麵輪入味，即可熄火上菜。

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