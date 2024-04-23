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料理功夫／塔香醬燒菇豆腐

草田維
塔香醬燒菇豆腐
塔香醬燒菇豆腐

菇類低卡高纖，含多種營養素和氨基酸；豆腐是優良蛋白質的來源；九層塔則含有豐富的葉黃素和維他命A，可以幫助抵抗藍光對眼睛的傷害，經常攝取好處多多。

材料：

老豆腐一盒、任何一種菇類、九層塔、蒜頭、醬油、黑醋、糖。

塔香醬燒菇豆腐材料
塔香醬燒菇豆腐材料

做法：

1.平底鍋加入少許食用油熱鍋，將蒜頭切片煎成金黃色。

2.一塊老豆腐切成6片薄片，再對切，即成12片。

3.平底鍋再加一大匙油，將老豆腐煎成外表金黃。

4.加入菇類，以適量的醬油、黑醋、糖調味，等食物都入味以後，放入九層塔葉拌勻就可裝盤了。

小叮嚀：

1.如果家裡沒有菇類，也可以使用家中現有的蔬菜代替，例如紅蘿蔔、木耳、小黃瓜、乾燥香菇、冷凍筍、冷凍玉米粒，冷凍毛豆粒。

2.如果有家人不是很喜歡黑醋的味道，可以省略。

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