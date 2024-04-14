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料理功夫／糖醋茄子

項月華
糖醋茄子成品
糖醋茄子成品

糖醋是中餐的一種味型，在各大菜系中都有它的身影，其特點是酸甜開胃，通常和肉類、海鮮類食材搭配，是深受大眾喜愛的味道。今天與大家分享一款糖醋茄子，能讓棉軟的茄子，披上一層酥脆的外皮，再外裹一層糖醋汁，使普通的茄子變得外脆內軟，格外美味。

材料：

茄子500公克、蒜瓣30公克、辣椒粉1茶匙、鹽1/2湯匙。

糖醋汁料：

香醋2湯匙、生抽1/2湯匙、糖2湯匙、玉米澱粉1/2湯匙、清水1/4杯。

脆炸粉料：

通用麵粉60克、玉米澱粉或地瓜粉60克、泡打粉1/2湯匙、小蘇打粉少許。

醋水料：

白醋1湯匙、清水1/4杯。

糖醋茄子材料
糖醋茄子材料

作法：

1.茄子洗淨後對半剖開，斜切成形狀不規則但大小均勻的塊狀，然後放入1/2湯匙鹽，拌勻後醃片刻。

2.將蒜瓣切成蒜末後備用，另取三個容器分別放入糖醋醬、脆炸粉料和醋水料，調拌均勻後備用。

3.取1/2脆炸粉料，倒入醃製好的茄子中拌勻，使茄子表面滾沾上薄簿的一層粉，然後把準備好的醋水料倒入拌勻（醋水料的作用能使得脆炸粉更加酥脆），最後把剩餘的1/2脆炸粉一起倒入，由下而上充分拌勻，使每一塊茄子都沾裹上滿滿的脆炸粉。

醃製好的茄子與脆炸粉料拌勻
醃製好的茄子與脆炸粉料拌勻

4.油鍋加熱至八成熱，開中小火把茄子逐個放入炸製，將茄子全部炸成金黃色後就可盛出。

5.鍋內留些底油，把蒜末放入煸炒出香，再放入辣椒粉和糖醋汁料，加熱後形成薄薄的芡汁，然後把炸好的茄子放入快速翻炒，使其均裹上糖醋芡汁就可以出鍋裝盤了。

小叮嚀：

茄子可以採用市面上不同種類的茄子，烹調後口感都很美味。

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