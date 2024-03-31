理財／提早規畫喪葬費

殯儀館的喪葬儀式許多重要項目不可免，也有普遍的行情。(123RF)

問：我幾年前退休，最近常思考生死之事，想及早規畫喪葬事宜，該注意什麼？

答：喪葬費用往往高得驚人，及早規畫有百利而無一害，但提早付費用未必是上上策。

坦白說，規畫後事不可能令人愉悅，而且可能提早掏錢買墓地塔位。專家提醒，如果目前手頭吃緊，沒有能力為將來的安息地付訂金，千萬別勉強，等到有能力時再付，只不過要先研究規畫。

除了顧及財力，提早付費潛存風險，說不定殯儀館收了費用卻在您離世前倒閉，或者家人搬遷到外地、遠離您預購的安葬地。

喪葬費細項

喪葬費多少才合理？這與每個人的觀點及財力息息相關。根據「全國殯葬師協會」(National Funeral Directors Association)，有些重要項目不可免、而且有普遍行情，例如棺木2500美元、防腐費用775美元、整妝費275美元、遺體運至殯儀館的費用350美元、追悼會管理設施和人員費用450美元、葬禮設施和人員費用515美元。

鮮花或墓石費用另計，由於差距大，全國殯葬師協會未提供平均行情。

針對墓石，如果真的想省錢，可到亞馬遜(Amazon)訂購，約二、三百美元。至於墓地，火葬研究所(Cremation Institute)網站稱，單價介於200美元到數千美元之間，多數收取安葬費，因墓地屬公用或私有地而價差大，介於350到3000美元之間，涵蓋開關墳墓的管理費用、挖洞工資費。

預付喪葬費三思而行

在世時預付喪葬費可一清二楚掌握後事，但是也伴隨若干缺點。

把辛苦血汗錢預付給某家殯儀館，殯儀館可能在您離世前倒閉、殯葬承辦人可能惡意捲款，這些都是風險，而且有些合約含糊不清，子孫原以為您已付清所有費用，沒想到屆時冒出一堆附加費必須追付。

而且萬一付了錢卻想改變計畫，恐怕沒辦法退費。根據殯葬消費者聯盟(Funeral Consumers Alliance)網站，預付喪葬計畫潛存風險，除非「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid)要求，否則最好不要事先付費。

殯葬消費者聯盟建議若干替代方案，諸如研究喪葬保險 、將錢存入帳戶並指定信任的人用以支付葬禮費用。

考慮購買保險

為確保有錢打理後事，可採取以下步驟：首先，設置喪葬儲蓄 帳戶，專款專用定期存入一些錢。

其次，考慮購買喪葬保險(funeral or burial insurance)。這類保險通常依被保人的情況預估保費 。要注意，如果忘了付保費，保險恐被完全取消，好比說一連十年付保費，之後停繳，最終什麼都得不到。

無力負擔怎麼辦？

如果實在不想或沒有錢買喪葬保險，也有替代方案。最常見的是向地方政府機構、非營利機構、宗教團體尋求財務援助。

其次可在身後捐出大體供科學研究用，這麼做等於是提供服務，多數接受遺體的醫學研究機構會承擔所有運輸和埋葬費用，甚至舉辦年度追悼會，許多研究機構還會依捐贈者意願將遺體存放在專用儲藏室。

捐贈遺體和捐獻器官不同，如果將遺體捐贈作科學研究便不能成為器官捐獻者，因為研究人員通常不想要欠缺器官的遺體。

第三個選項是什麼都不必做，而且事先告知家人。到時候遺體將由地方或州政府領取並決定如何處置。在洛杉磯，1890年代以來每年都會為無人認領的遺體舉辦非宗派、跨信仰葬禮。

可列遺囑指定執行人

根據殯儀館比較網站Parting.com，殯儀館提供火化及其他服務的平均成本為2000至4000美元，如果直接交由火葬場火化，大約1500至3000美元。

「聯邦貿易委員會」(Federal Trade Commission)要求殯儀館向客戶逐項列出費用，每個人可從中選擇需要哪些服務。

有些人會因為提前為自己規畫喪葬事宜而感到有壓力，若是這樣，魁北克線上遺產規畫業者ClearEstate聯合創辦人高蒂爾(Alex Gauthier)建議，立遺囑並指定遺產執行人，執行人將代管所有文書工作，除了債務和提交納稅申報表並分配遺產資產 ，還包括實現您的喪葬願望。

高蒂爾建議擬出遺產規畫清單並委由執行人一步步照著做，通常處理遺產需要花一年多的時間。