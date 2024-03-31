養生／膝蓋無力 4種飲食助改善

鮭魚、酪梨等食物富含Omega-3脂肪酸，可降低身體的發炎反應。(圖／123RF)

患有慢性關節 炎的民眾，常因天氣冷、濕度高，讓關節變得更僵硬不舒服，加上天冷活動量少，關節不適的症狀更為明顯，一活動就感到痠痛無力，尤其上下樓梯最為明顯。其實，透過食用有抗發炎作用食物，也可以達到保養關節、抑制發炎的功效。

1.十字花科蔬菜

十字花科蔬菜含獨特的「蘿蔔硫素」(Sulforaphane)，研究證實，是一種超強的抗氧化劑，有助降低身體的發炎反應。針對關節炎的研究發現，蘿蔔硫素是可以阻斷引起關節疼痛及發炎的酵素，達到緩解關節疼痛的好處。十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜、芥藍菜、羽衣甘藍、白蘿蔔、油菜、小白菜、大白菜、芥菜等，建議一天至少吃到兩份(每份為半碗熟蔬菜量)，可攝取到適當的蘿蔔硫素。

2.香料類

自古以來，人們就懂得在茶飲、菜餚裡添加各種香料，達到驅寒、抗發炎的益處。其中，薑、大蒜、薑黃、黑胡椒、迷迭香、荳蔻、九層塔的活性成分，特別有抗發炎及緩解炎症的效果。

尤其是薑黃，不少研究都證實，其活性成分「薑黃素」，對控制關節炎及疼痛有幫助。WHO建議，薑黃素一天攝取量應以「每公斤體重乘0～3毫克」，一日不超過200毫克。民眾吃飯時，可以撒一點在飯菜上，或喝牛奶、豆漿灑一點喝；薑黃素為脂溶性營養素，耐高溫 ，若能隨餐吃或飯後吃最好。

3.富含好油的魚類

Omega-3脂肪酸，可阻止前列腺素產生，降低身體的發炎反應。研究證實，除了有助預防心血管疾病、糖尿病等慢性病，也有助緩解關節的疼痛及腫脹反應。

深海魚如鮭魚、鯖魚、鱈魚等，以及堅果如亞麻仁籽、核桃 、胡桃等，富含Omega-3脂肪酸，建議每周可以吃魚兩次，每次兩份(約三隻手指大小及厚度)，堅果每日一小把即可。

4.提高蔬食比率

研究證實，過量的動物性脂肪及蛋白質容易導致身體發炎，因此，當身體出現各種發炎狀態時，譬如各種慢性病、關節炎、關節疼痛時，不妨可藉由吃較高比率的蔬食，以植物油及豆類取代動物性脂肪及蛋白質，長期下來，身體的發炎指數能慢慢降低，關節及身體的健康狀況可以逐漸獲得改善。(作者為台灣康寧醫院營養師)