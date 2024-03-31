料理功夫／美麗的轉彎 起司蛋糕甜甜圈
本以為儲藏室仍有一些用剩的杯子蛋糕紙模，直到某日要烘製杯子起司蛋糕前，方知已所剩無幾。彼時突然想起不久前買的甜甜圈烤模盤，當下即決定用它來替代。當成品出爐後，香噴噴美味和綿密柔軟依舊，但由於造型的改變而增添了些許的新鮮感與趣味，享用時的心情自是更加愉悅與滿足。
材料：
烘焙用杏仁粉（Almond Flour）3/4杯、椰子細粉（Coconut Flour）2大匙、無鋁泡打粉2茶匙、羅漢果糖&赤藻醣醇混合甜味劑或一般糖6大匙、雞蛋5顆、原味奶油起司抹醬（Original Cream Cheese Spread）3/4杯、橄欖油少量、甜甜圈烤模盤1個、烘焙用刷子1個。
作法：
1.首先將杏仁粉、椰子細粉和泡打粉放入適當的容器內混合均勻，備用。
2.另取一容器加入羅漢果糖與赤藻醣醇混合甜味劑和雞蛋，以電動攪拌器攪打至滑順，再加入奶油起司抹醬攪打均勻。
3.將攪打好的雞蛋奶油起司糊和作法1的粉類材料混合，再次攪打均勻，此為起司蛋糕糊。
4.烤模模型逐一噴入或滴入橄欖油，以烘焙用的刷子刷勻。
5.將起司蛋糕糊舀入模型至五分滿，送入已預熱至350℉（177℃）的烤箱中層烤18分鐘。
6.將烤模盤移出烤箱，隨即將10個起司蛋糕甜甜圈脫模，稍微降溫時即可享用。
小提示：
1.羅漢果糖與赤藻醣醇均為天然的甜味劑，和一般的糖使用比例為1:1。
2.奶油起司抹醬為一種已打發的奶油起司，除了味道微甜，質地更鬆軟，口感也更綿密，而且易於塗抹，也適合用來烘製任何需要奶油起司的甜點，用途廣泛。
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