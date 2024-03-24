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吃貨／專家：鮭魚沙拉當晚餐 有益心臟

編譯周靜芝
新鮮沙拉加烤鮭魚作為晚餐，對心臟有益。(圖／123RF)
新鮮沙拉加烤鮭魚作為晚餐，對心臟有益。(圖／123RF)

晚餐是與家人享受共餐之樂的時刻，通常也是一天中最豐盛的一餐；但心臟病專家建議，最好顧及心臟健康，不要太「隨心所欲」。

消費生活網站Parade報導，休士頓赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann）心臟病專科醫生赫爾曼（Daniel Hermann）表示，每天吃進嘴裡的東西，對健康影響至鉅；事實上，在美國可改變的頭號死亡風險因素，就是不良的飲食習慣。

那麼，赫爾曼的晚餐會選擇吃些什麼呢？他與大家分享了他最喜歡的有益心臟健康的晚餐，不須耗費太多時間就能完成。赫爾曼說，他經常會在新鮮沙拉上加片烤鮭魚。他喜歡這道菜的新鮮與清淡，且十分美味。

除了清淡與新鮮，這頓晚餐還營養豐富。赫爾曼說，新鮮的綠葉蔬菜富含維生素、營養成分與抗氧化劑；鮭魚同樣富含維生素以及Omega-3脂肪酸。眾所周知，Omega-3脂肪酸能改善血脂，降低動脈發炎所引起的動脈粥樣硬化。綠葉蔬菜含有纖維、維生素C、鋅與維生素A，有助於降低罹患心臟病的風險。

克利夫蘭診所指出，菠菜、花椰菜與蘿蔓萵苣等深色綠葉蔬菜，比結球萵苣（iceberg lettuce）營養密度更高。2021年的一項研究顯示，食用綠葉蔬菜可降低心血管疾病的發病率。美國心臟協會（AHA）則建議每周吃兩次魚（六盎司熟魚），以降低罹患心臟病與中風的風險，AHA特別強調鮭魚等脂肪含量高魚類的益處。

沙拉雖有益心臟健康，但赫爾曼提醒，應避免一個常見的「陷阱」。他說，要注意使用的沙拉醬，它們熱量可能很高，且屬於加工食品。一般美國人的飲食中，超加工食品是個巨大且危險的熱量來源；攝取加工食品與心血管疾病有關，也是導致失智症的主因之一。

心臟病 心血管疾病 中風

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