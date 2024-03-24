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養生／吃番茄 可抗全身性發炎

王郁婷
專家認為，番茄或茄屬植物會影響關節炎的科學證據非常少。（本報資料照片）
專家認為，番茄或茄屬植物會影響關節炎的科學證據非常少。（本報資料照片）

網路傳言，吃太多番茄等茄屬植物，會導致身體發炎，加劇關節炎症狀。營養豐富的番茄，真的是關節炎的罪魁禍首嗎？西北大學醫療體系的Melinda Ring博士認為，番茄或茄屬植物會影響關節炎的科學證據非常少，不需要因為這樣而全面拒絕這個營養豐富的食物。

吃多加劇關節炎？沒證據

關節炎是關節的退化和發炎，會導致關節腫脹、僵硬、行動受限。關節炎無法治癒，但飲食可以減輕發炎的症狀。

雖然不會因為吃或不吃某些食物，就能解決關節炎問題，但某些食物的確可能引起身體發炎，加重不適的症狀。

為什麼番茄會被認為可能加重關節炎症狀？Melinda Ring博士說，茄屬植物家族包括番茄、茄子、馬鈴薯、辣椒等，會產生一種稱為茄鹼（solanine，又稱龍葵鹼）的毒素。

長期以來，這種毒素被認為會引起發炎和關節疼痛，但實際上並沒有明確的科學證據，顯示這兩者之間有關連。相反的，番茄富含的茄紅素是強力的抗氧化劑，研究已證實可對抗全身性發炎，而且茄鹼並不會直接引起人體炎症，它的存在是為了保護植物免受動物和有害真菌的侵害。

奇亞籽、鮭魚 緩解發炎

不過，Melinda Ring博士也提醒，每個人對不同食物的敏感度與耐受性不同，如果明確感覺自己在吃完這類茄屬食物後，關節特別腫脹疼痛或僵硬，就應盡量避免食用。如果想試試看自己是否對番茄（或其他食物）有不良反應，試著停止食用幾周後，再重新添加到飲食中，看看是否出現關節疼痛等不適症狀。

Melinda Ring博士說，多蔬果與原型食物的地中海飲食對關節炎患者而言，是很好的選擇。某些食物還可以幫助抗發炎，「包括富含Omega-3脂肪酸的食物，如亞麻籽、奇亞籽、鮭魚和沙丁魚等魚類，以及富含抗氧化劑的蔬菜和水果，都有助緩解體內發炎反應。」

薑黃、綠茶 有類似效果

此外，薑黃、生薑、綠茶和發酵食物也被證明能促進腸道健康，進而減少身體的慢性發炎。

糖、加工食品、酒精、燒烤食物、肉類、添加物和麩質會引起身體發炎反應，減少攝取可以緩和發炎症狀。

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